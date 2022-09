Braian, el sanjuanino que ganó un polémico concurso británico y se va a Malvinas

El joven de 23 años se convirtió en el primer argentino seleccionado para viajar una semana a las Islas, por un concurso criticado por la Cancillería Argentina.

Braian Espinoza Zalazar es un estudiante sanjuanino de 23 años que se convirtió en noticia este jueves, luego de que apareciera publicado su nombre en el sitio web de la Embajada Británica. Este joven había participado de un concurso, organizado por el autoproclamado gobierno de las Islas y cuestionado por Cancillería Argentina por considerar que iba en contra del histórico reclamo soberano en el archipiélago.

El concurso, que se realizó bajo el lema “Do you want to visit The Falkland Islands?", levantó polvareda en la Cancillería Argentina. La controversia giró particularmente por el objeto de la premiación, un viaje a las Islas en enero durante una semana, pero el Gobierno Nacional remarcó también que la iniciativa británica se despachó con el lema incorrecto.

En diálogo con El Destape, Braian explicó sus razones detrás de la inscripción al concurso y lo vinculó con una historia familiar. “Desde muy chico me apasionaba el tema histórico de la disputa por las Islas Malvinas y eso se reforzó con los relatos que parecían de película de lo que vivió mi tío en 1982, Ramón Flores, con casi la misma edad que tengo yo", remarcó.

En ese sentido, destacó que lo que lo movilizó a sumarse al concurso que lanzó la Embajada Británica en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, en conjunto con el autoproclamado gobierno de las Islas, fue "experimentar en primera persona la vida en las Islas". Esto implicaba que un estudiante universitario por país viajaría al archipiélago. "Sin dudarlo decidí presentarme. Este año la cantidad de postulantes fue récord y logré pasar 2 instancias, ser uno de los 10 finalistas, que para mí ya era un logro increíble”, relató.

Entre los requisitos que se exigían para ser parte del concurso, era necesario hablar el idioma inglés, tener conocimiento en redes sociales, y de esa manera enviar un video de un minuto donde puedan contar por qué les gustaría conocer a los habitantes de las islas.

“Yo creo que todavía no encuentro la palabra justa para describir la cantidad de sensaciones y emociones que estoy viviendo en este momento. La magnitud de este concurso, la cantidad de estudiantes que se presentaron como yo, con sus motivaciones tan válidas como la mía y lo que significa para mí, es algo que nunca voy a olvidar. Estoy muy agradecido de la Embajada Británica en Argentina que nos haya dado la oportunidad a tantos y tantas jóvenes en el país a exponer nuestras voces y motivaciones de por qué nos gustaría visitar las Islas”, destacó, pese a la controversia.

El grito en el cielo de Cancillería

Una vez que se publicó el concurso, un comunicado de Cancillería Argentina salió rápidamente al cruce. “Claramente se trata de una actividad que solo persigue reflejar la ocupación británica de las Islas Malvinas, situación ilegal que la República Argentina ha protestado de manera permanente e indeclinable desde 1833″, remarcaron

“Estoy firmemente seguro que esta experiencia será enriquecedora para ampliar mis conocimientos, vivir en primera persona lo que me mi tío me relató y también voy con la mente abierta y dispuesto al diálogo, a escuchar el otro punto de vista porque hay que construir puentes y no muros”, dijo el sanjuanino egresado de la Escuela de Cine ENERC y estudiante de la Lic. en Relaciones Internacionales en Mendoza.