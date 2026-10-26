El hijo de Nancy Godoy apuntó a la dueña de la estancia y denunció que no la citaron a declarar aún: "Hay más gente involucrada"

Sebastián, el hijo de la maestra rural desaparecida Nancy Godoy en Corrientes, aseguró en una entrevista con Moria Casán en La mañana con Moria que hay más involucrados que debieran ser detenidos en la causa. El joven reclamó que la Justicia cite a Lourdes, dueña de la estancia El Curupí, porque era la encargada de trasladar a su madre cuando iba a la escuela.

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El reclamo de más detenciones

"Las personas que están detenidas seguramente algo que ver tienen, pero pensamos que hay más gente involucrada. No descartamos ninguna hipótesis", aseguró el entrevistado. Sebastián admitió que "jamás hubiésemos pensado que nos iba a pasar esto a nosotros acá en esta ciudad. Lo primero que pensamos fue que mi mamá se había quedado sin señal ni batería en el teléfono celular, como ya le había ocurrido antes".

El joven insistió en que su madre no se fue por sus propios medios. "Nos quisieron meter en la cabeza que mi mamá se desorientó o que se fue sola. Descartamos completamente eso: mi mamá nunca saldría sola de un lugar así. Estuvimos ahí y el camino es muy complicado", sostuvo. "Mi mamá era una mujer completamente sana, no tenía ninguna enfermedad crónica ni tomaba medicamentos", aclaró.

Las críticas al director de la escuela

Sebastián también apuntó contra el director anterior del establecimiento. "La escuela estaba abandonada. Mi mamá se encontró con todo ese panorama el primer día que llegó. El director anterior no le avisó nada y hacía tres años que en esa escuela no se daban clases", denunció. "El director anterior dejó la escuela en estado de abandono, pero él seguía cobrando su sueldo normalmente", agregó.

"El principal choque o conflicto en el día a día era con el director de la escuela. Con respecto al capataz de la estancia, era un peón del lugar y no sabemos mucho más de su comportamiento diario", señaló el joven.

El pedido de que declare Lourdes

"Lourdes, la dueña de la estancia El Curupí, tiene que declarar en la causa. Ella era quien trasladaba a mi mamá desde mi casa hasta la estancia para ir a la escuela. Son respuestas que deben exigir los fiscales de la causa", cerró Sebastián.

Por el momento, Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas se encuentran imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les impuso la prisión preventiva.

Los otros acusados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.