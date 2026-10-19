El hijo de Nanci Godoy, la docente desaparecida en Corrientes, rompió el silencio: "Juegan con nuestra angustia"

Sebastián, el hijo menor de Nanci Godoy, la docente desaparecida hace 12 días en una zona de difícil acceso del departamento Esquina, en Corrientes, reclamó por la aparición de su madre. “Están jugando con nuestra angustia. La verdad, una vergüenza”, expresó en diálogo con la prensa.

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Godoy fue vista por última vez por su familia el 6 de octubre, cuando salió de su casa cerca de la 6 de la mañana rumbo a la Escuela Rural N° 626, ubicaba en el paraje El Malezal, donde es directora suplente. Para llegar hasta allí, atravesaba caminos rurales de difícil acceso. El miércoles 7 de octubre por la noche le escribió por WhatsApp a uno de sus hijos para avisarle que estaba bien. Desde entonces, nadie volvió a saber de ella.

En diálogo con los medios presentes en la fiscalía, Sebastián reconstruyó esa última comunicación con su madre: “Me puso: ‘¿Cómo está?’ nomás. Le respondí a las nueve y ya no le llegó”. Pero los mensajes que le envió unas hora después ya no marcaban la doble tilde de confirmación de entrega.

“Esa fue la última comunicación que tuvimos”, confirmó a TN. La falta de respuesta no alarmó al entorno de la maestra rural, ya la conectividad es nula en el paraje donde se encuentra la escuela y las lluvias suelen complicar los caminos. Por lo tanto, la familia supuso que se había quedado aislada en el establecimiento, como sucedía con frecuencia.

El inicio de la búsqueda

La preocupación comenzó cunado el miércoles 14 de octubre, un trabajador rural se acercó a la escuela y encontró las luces encendidas, pero no obtuvo respuesta. Al día siguiente, otras personas de la zona regresaron al lugar y comprobaron que Nanci no estaba. Ese mismo día, la familia presentó una denuncia por desaparición.

El primer día de la búsqueda, Sebastián llegó hasta la escuela junto a otros familiares. Sin embargo, la Policía no les permitió ingresar y a través de la ventana llegó a ver algunas pertenencias de su madre.“Yo vi un jean, un saquito gris y el equipo de mate de ella”, detalló.

También notó que faltaban objetos de su madre. el bolso y una bolsa transparente que había llevado, y no se encontraban en el interior del establecimiento educativo. Además, llegó a observar que la escuela estaba cerrada de una manera particular, con piedras colocadas por debajo de la puerta. De todas maneras, descartó la posibilidad de que Nanci abandonase el lugar por voluntad propia. “Mi mamá no salió sola por sus propios medios. De ninguna manera”, afirmó. “Es imposible. Tenés que pasar agua, tenés que pasar campo, o sea, con caballo”, detalló.

“Necesitamos un abogado, alguien serio, alguien que no se venda y alguien que luche por la vida de mi mamá, porque no sabemos nada”, reclamó Sebastián en medio de la incertidumbre por la desaparición de su mamá.

Qué se sabe de la investigación por la desaparición de Nanci Godoy

La investigación por la desaparición de Nanci Godoy está a cargo del fiscal Javier Mosquera y se logró establecer que la mujer llegó a la escuela antes de que se perdiera su rastro. “La docente estuvo en la escuela, está comprobado”, afirmó el fiscal en diálogo con Radio Sudamericana.

De acuerdo a la pesquisa, fue trasladada hasta el caso de la estancia El Curupí y luego siguió a caballo, presuntamente acompañada de otra mujer, en un trayecto que demanda cerca de dos horas. Según una testigo, identificada como Rosa Leguizamón (vecina de la escuela), vio a Nanci por última vez el viernes 9 de octubre, alrededor de las 14, cuando habría salido para llenar unos baldes con agua. No obstante, la familia pone en duda este testimonio.

Este lunes se conoció el resultado de un allanamiento realizado en la casa de un peón rural, detenido como principal sospechosos del caso. Allí encontraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojas, que fueron enviadas al Instituto Médico Forense para determinar si se trata de sangre humana.