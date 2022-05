Estudian otro caso de hepatitis aguda de origen desconocido en San Juan

Un nene de dos años, que está internado en el Hospital Rawson, tiene síntomas compatibles con la enfermedad que genera conmoción entre los investigadores.

En medio de la conmoción en Rosario por el primer niño argentino trasplantado ante un cuadro grave de hepatitis aguda de origen desconocido, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó también que estudia otro caso en la ciudad de San Juan. Se trata de un nene de dos años que permanece internado en el Hospital Guillermo Rawson y cuyo diagnóstico no fue del todo confirmado aún, aunque sus síntomas son compatibles a los que genera esta nueva enfermedad de origen desconocido.

El niño, que fue atendido el lunes en un centro de salud periférico y derivado al Hospital Rawson, que es un centro de referencia regional, “está internado en sala común y permanece estable, no tiene signos de enfermedad avanzada en el hígado y neurológicamente está bien”, le dijo a Télam la médica que lo atiende, Paulina Bordón.

Por su parte, desde el Gobierno provincial, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, indicó que “se envió a analizar al Instituto Malbrán una muestra de sangre y de materia fecal y no sabemos cuándo estarán los resultados". "El niño se encuentra internado y su estado de salud es estable, cuenta con el calendario de vacunación completo", informó el Ministerio de Salud.



Oficialmente se informó que “se descartó por análisis específicos que el pequeño tenga las hepatitis A, B y C, de Epstein-Barr y citomegalovirus, con lo que no se detectó qué lo afecta” y que en el Instituto Malbrán, “analizan F41 para Adenovirus, y de Hepatitis D y E” y se esperan los resultados.

No obstante, Bordón dijo que “el niño no tiene factores de riesgo como para tener otro tipo de hepatitis”, a lo que agregó que “las hepatitis comunes no dejan secuelas y en cuestión de semanas se resuelven”, pero que “en este caso, al no saber la causa, desconocemos cómo se desarrolla y no podemos anticipar tiempo de evolución y de resolución de la enfermedad”.

"Es importante destacar que los equipos de salud tanto de las zonas sanitarias, como de materno infancia, del Hospital Rawson, de laboratorio y la Sociedad de Pediatría fueron sensibilizados y capacitados para que puedan actuar de manera inmediata, demostrando que la vigilancia epidemiológica está alerta y está funcionando correctamente", señaló la cartera de salud provincial.

El primer caso de hepatitis aguda en el país

El martes por la mañana se practicó el trasplante de hígado al niño rosarino de ocho años y, de acuerdo a los médicos, el procedimiento "salió bien", aunque se aguarda aún por su evolución. “El paciente estaba muy crítico, llegó en una situación prácticamente imposible de empeorar, por lo que fue muy oportuna la llegada del donante”, contó el jefe de la Unidad de Hígado y Trasplante del Sanatorio de Niños, Alejandro Costaguta.



En tanto, el niño continuará con asistencia mecánica respiratoria. "Cuando se enfermó, el chico ingresó en un estado de sopor, no tiene conciencia real de lo que pasó y no sabe que está trasplantado. Una vez que se extube y se despierte, más allá del apoyo de la familia, también estará el equipo del sanatorio en todas las áreas de salud”, comentó el profesional.

Hepatitis en el mundo

La OMS informó esta semana que al momento se registran 348 casos probables de una misteriosa variante de hepatitis, que afecta especialmente a niños, y que se aceleraron los estudios sobre su posible vinculación con el adenovirus y la infección por coronavirus.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se notificaron casos en 20 países, con 70 adicionales de otros 13 países que están pendientes de clasificación, a la espera de que se completen las pruebas. Solo seis países informan de más de cinco casos, con más de 160 en Gran Bretaña.



"En la última semana se han producido algunos avances importantes con las investigaciones adicionales y algunos refinamientos de las hipótesis de trabajo", dijo en una rueda de prensa Philippa Easterbrook, del programa mundial de la OMS sobre la hepatitis. "Actualmente, las principales hipótesis son la que implican al adenovirus, y también sigue siendo importante el papel del covid", agregó.



Con información de Télam