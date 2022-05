El niño con hepatitis aguda grave recibirá un trasplante de hígado

El niño de ocho años diagnosticado con hepatitis severa de origen desconocido será trasplantado en las próximas horas en el Sanatorio Privado de Niños.

El niño de ocho años de Santa Fe diagnosticado con hepatitis severa de origen desconocido será trasplantado en las próximas horas. El menor se encuentra internado en grave estado en el Sanatorio Privado de Niños y, en las últimas horas, apareció un donante de hígado por lo que podrá comenzar la operación. El trasplante era la única forma de que el niño pueda recuperarse después de la falla grave de su órgano.

El Jefe de la Unidad de Hígado y Trasplante del Sanatorio Privado de Niños, Alejandro Costaguta, aseguró que, "a través del Incucai, se logró un hígado de un paciente cadavérico, cuyos familiares donaron sus órganos en la provincia de La Pampa".

También dijo que el operativo ya está en marcha, pero que "primero es necesario operar al donante, extraer el órgano y transportarlo hasta Rosario para implantarlo al paciente en espera". Afortunadamente, en declaraciones a la prensa de Rosario, el profesional sostuvo que "el paciente llega bien a la cirugía".

Con respecto a la complejidad de la cirugía, explicó que es "de alto riesgo" ya que se trata de un paciente "en estado crítico", de manera que las complicaciones "podrían ser muchas". "Ahora nos vamos a concentrar en pasar la etapa de la cirugía que podría demandar unas 12 horas", explicó Costaguta.

El caso del niño afectado en Santa Fe se conoció el miércoles pasado. Ese día, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que se trata de un caso de hepatitis grave de origen desconocido, con aspectos similares a los denunciados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que emitió un alerta mundial por los más de 230 casos en Europa y Asia.

“Se detectó el caso en la ciudad de Rosario de un niño de 8 años con una hepatitis severa de causa aún no determinada. Está en proceso de investigación y estudio. Se han descartado las hepatitis A, B y C pero estamos esperando los resultados de D, E y otras causales que siempre estudiamos”, dijo en conferencia de prensa la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano.

Hasta el momento cuatro chicos fallecieron, mientras continúan las investigaciones para determinar qué está produciendo el problema y si todos estos casos guardan alguna relación.

Qué es la hepatitis

El Ministerio de Salud de la Nación informa que Hepatitis significa inflamación del hígado que puede ser de causa infecciosa, tóxica o autoinmune. En la mayoría de los casos, la hepatitis es provocada por un virus. Las hepatitis virales son causadas más frecuentemente por los virus de hepatitis A, B y C. El test para las hepatitis B y C permite iniciar un tratamiento oportuno y minimizar la transmisión. Las hepatitis A y B son prevenibles a través de vacunas. Los tratamientos para la hepatitis B crónica y la hepatitis C, son seguros y altamente efectivos.

Los síntomas de la hepatitis infantil