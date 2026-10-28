"Hay una pista": qué se sabe de la búsqueda de José y Leo, los hermanos que fueron arrastrados por la corriente

La búsqueda de José, de 10 años, y Leo, de 12, los hermanos que desaparecieron el domingo 25 de octubre en el río Gallegos de Santa Cruz, tiene desde este miércoles un punto de partida concreto. Los rescatistas concentran los rastrillajes en un área de 40 por 40 metros que marcaron perros especializados y que coincide con el relato de uno de los adolescentes que estaba con los chicos.

{{{htmlAmp}}}

Los nenes fueron arrastrados por la corriente en la zona de La Toma, en Palermo Aike. Para la jornada de hoy se sumaron seis buzos provenientes de El Calafate, El Chaltén y Gobernador Gregores.

“Hay una pista”: qué dijo el Gobierno de Santa Cruz

El jefe de Gabinete de Ministros santacruceño, Pedro Luxen, confirmó que ese indicio cambió el rumbo del operativo. “Hay una pista. Está el punto cero del trabajo de los buzos. La huella la identificó el trabajo de canes y hubo un trabajo territorial con uno de los menores que acompañaba a los chicos”, explicó en diálogo con Radio Mitre.

Según el funcionario, personal médico de Gendarmería Nacional realizó nuevas entrevistas y obtuvo referencias que coincidieron con la señal detectada previamente por los perros.

Familiares y vecinos pidieron que la búsqueda se extienda durante las 24 horas. Luxen explicó por qué no se hacen trabajos subacuáticos de noche y pidió que se permita a los profesionales trabajar en las zonas delimitadas. También informó que la familia está acompañada por personal de Abordaje Territorial del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, médicos de Prefectura y efectivos de Gendarmería.

Cómo desaparecieron los hermanos en el río Gallegos

El sector donde se concentra la búsqueda está cerca de la Ruta Nacional 40. Ahí, José y Leo se metieron al agua junto a dos adolescentes de 14 y 15 años. Los cuatro nadaron hasta una formación de tierra en medio del río, pero una crecida repentina los sorprendió cuando intentaban volver a la orilla.

Los pozones que complican el operativo

Delimitar el área permitió achicar la extensión de los rastrillajes y concentrar los recursos, aunque en una zona especialmente difícil. El lecho tiene pozones de hasta siete metros de profundidad, depresiones abruptas que se formaron por la erosión de la corriente.

Esas cavidades vuelven más riesgosas las inspecciones bajo el agua, porque una persona puede perder pie de golpe y quedar expuesta a la fuerza del cauce. Por la misma razón, los investigadores consideran menos probable que los chicos estén río arriba, donde no se detectaron pozos de profundidad similar.

Drones, buzos y más de 120 efectivos

En el operativo trabajan unos 120 efectivos de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, con drones, cámaras y ecosondas.

La Policía cuenta con tres drones que filman, toman fotografías y aportan coordenadas para orientar a los rescatistas. También permiten revisar zonas de difícil acceso y volver sobre las imágenes registradas. El comisario mayor Luis Alberto Poblete, jefe del Departamento del Delito Organizado Zona Sur, explicó que esa tecnología sirve para “marcar un georreferenciamiento del lugar y sectorizar también las zonas”.

Los buzos avanzan por etapas en los sectores más profundos y en los puntos donde se concentraron los indicios. Según el jefe de Policía de Santa Cruz, comisario general Diego Agüero, las tormentas, las lluvias intensas y los rayos obligaron a frenar temporalmente algunas inmersiones.