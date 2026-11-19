Un hombre, de 56 años, denunciado e imputado por abuso sexual, apareció calcinado en el interior de su camioneta este miércoles en una ruta nacional de Córdoba. Tenía signos de haber sido atacado a puñaladas antes de ser quemado, según reportaron medios locales.

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Los investigadores intentan aclarar y explicar si hay una relación entre el homicidio y las denuncias en su contra. También trascendieron amenazas con las que habría intentado disuadir a su víctima y denunciante, quien lo definió como su "abuelo de crianza".

El hallazgo del cuerpo ocurrió el miércoles a las 4 de la madrugada, sobre la Ruta Nacional 38, entre La Cumbre y Los Cocos, en el Valle de Punilla. Los primeros reportes policiales señalaron que una camioneta Toyota SW4 se incendiaba con un hombre en su interior.

¿Qué se sabe del cuerpo hallado calcinado en una ruta de Córdoba?

El hombre —identificado como Claudio Alberto Garavaglia— fue encontrado por agentes de la Policía de Córdoba que patrullaban por la zona y solicitaron refuerzos de bomberos. Se encontraba en el asiento trasero del vehículo, completamente calcinado. Una de las puertas estaba abierta.

Luego de trasladar el cuerpo hacia la morgue para la realización de los estudios forenses correspondientes, se descubrieron dos elementos clave: que Garavaglia fue asesinado antes de iniciar el fuego y que recibió múltiples puñaladas en el cuello y en el tórax. También informaron que era vecino del barrio Independencia, de Córdoba capital.

El caso quedó en manos de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, que reconstruyó los antecedentes de Garavaglia, que había sido denunciado e imputado por el abuso sexual de un menor de edad, y el expediente estaba tramitado en la capital de la provincia bajo la instrucción del fiscal Juan Fernando Ávila Echenique desde principios de octubre pasado.

La hipótesis del caso

La principal hipótesis es que el homicidio pudo haber sido una represalia por el presunto abuso sexual. Según Marcela Méndez, la abogada de la denunciante, el hombre tenía una relación cercana: "lo consideraba como su abuelo de crianza".

"El señor este se desempeñaba como si fuera abuelo de la víctima. Tenía una relación de cariño. Fue muy difícil tomar la decisión de hacer la denuncia. Le costó dos años de terapia y hacerse una persona fuerte", describió Méndez en diálogo con El Doce.

La abogada también negó que la denunciante estuviera involucrada en la muerte de Garavaglia: "La víctima tenía la clara convicción de que la Justicia era el único camino. Por eso me extraña que digan que la víctima es sospechosa. Imposible que haya actuado con justicia por mano propia".

Incluso, aseguró que el hombre amenazaba repetidamente no sólo a la víctima, sino también a sus allegados: "Decía que tenía mucho poder, que 'no quería' hacernos daño, que tenía contactos en la Justicia". Y añadió: "Presenté un escrito para que cesaran los llamados que Garavaglia hacía a la madrastra, a la hermanastra de la víctima, amenazando. Se mostraba como un poderoso".