Qué hacer si hay olor a gas o fuga de gas: cómo proceder, según Bomberos Voluntarios de la República Argentina

Las fugas de gas son muy peligrosas y pueden producir daños graves materiales y de salud. Por eso, es clave conocer cómo detectar una posible fuga de gas dentro o fuera de casa y saber cómo actuar.

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Cómo detectar una fuga de gas: las principales señales de alerta

Para facilitar la identificación de posibles pérdidas, las empresas distribuidoras de gas incorporan un compuesto odorante conocido como mercaptano que le da el característico olor a huevo podrido para identificarlo en el ambiente.

Entre las señales de alerta más frecuentes dentro de una vivienda se encuentran:

El olor similar al de huevo podrido.

La presencia de silbidos.

Sonidos parecidos a los de un escape de aire a presión.

Si la fuga es pequeña es clave abrir todas las ventanas, de lo contrario salí de tu hogar

En espacios exteriores, es importante prestar atención a otros indicios:

Vegetación seca o descolorida en medio de plantas saludables.

Polvo o tierra que sale del suelo sin una causa aparente.

La formación de burbujas en zonas de agua estancada.

Qué hacer ante una fuga de gas

Las fugas pueden generar fuego, explosiones y hasta asfixia. Por eso, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina, lanzó una serie de recomendaciones para quienes detectan o sospechan que hay una fuga de gas en su hogar: