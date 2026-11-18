Las fugas de gas son muy peligrosas y pueden producir daños graves materiales y de salud. Por eso, es clave conocer cómo detectar una posible fuga de gas dentro o fuera de casa y saber cómo actuar.
Cómo detectar una fuga de gas: las principales señales de alerta
Para facilitar la identificación de posibles pérdidas, las empresas distribuidoras de gas incorporan un compuesto odorante conocido como mercaptano que le da el característico olor a huevo podrido para identificarlo en el ambiente.
Entre las señales de alerta más frecuentes dentro de una vivienda se encuentran:
- El olor similar al de huevo podrido.
- La presencia de silbidos.
- Sonidos parecidos a los de un escape de aire a presión.
En espacios exteriores, es importante prestar atención a otros indicios:
- Vegetación seca o descolorida en medio de plantas saludables.
- Polvo o tierra que sale del suelo sin una causa aparente.
- La formación de burbujas en zonas de agua estancada.
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Qué hacer ante una fuga de gas
Las fugas pueden generar fuego, explosiones y hasta asfixia. Por eso, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina, lanzó una serie de recomendaciones para quienes detectan o sospechan que hay una fuga de gas en su hogar:
- Llamar a los servicios de gas o emergencia, para eso, es clave tener agendados los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
- En caso de que la fuga sea importante (el olor a gas se siente muy fuerte) salí de la casa y evacúa a todos los presentes, desde personas hasta mascotas.
- En caso de que sospeches que es una pequeña fuga de gas natural, abrí todas las puertas y ventanas, en caso de que sea posible, verificá que los electrodomésticos estén totalmente apagados.
- No trates de encontrar el origen de la fuga, tampoco intentes cerrar las válvulas de gas o electrodomésticos.
- Al irte de tu casa evitá usar elementos que puedan generar chispas, no prendas ni apagues luces y corta la energía desde el pilar de medición. Nunca lo hagas desde el interior del hogar.
- No prendas fuego, velas, encendedores, ni ningún elemento que pueda ayudarte a ver.
- No prendas vehículos, ni enciendas el abridor automático del portón del garaje.
- Permanecé fuera de tu casa hasta que los servicios de gas o emergencia te confirmen que es seguro regresar.