Qué hacer el fin de semana cerca de Buenos Aires: Temaikèn tendrá música en vivo y actividades para toda la familia

Quienes busquen un plan diferente para este fin de semana cerca de Buenos Aires podrán visitar Temaikèn, que el sábado 14 de noviembre realizará una jornada especial dedicada a la diversidad y la inclusión. A lo largo del día habrá actividades ambientales, artísticas, deportivas y recreativas, con música en vivo y experiencias para compartir en familia.

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"Somos Diversidad, celebrando juntos la inclusión" es un ciclo que se desarrollará de 10 a 18 horas en distintos espacios del parque. Las actividades estarán destinadas a personas con y sin discapacidad y buscarán generar un espacio de participación, encuentro y reconocimiento de las diferencias.

Uno de los momentos centrales será la presentación de Iván y sus amigos, prevista para las 16 en la Plaza de los Tilos. La banda participará por tercer año consecutivo de esta celebración y ofrecerá un espectáculo musical abierto a los visitantes.

Este fin de semana tendrá lugar "Somos diversidad" en Temaikèn

El grupo está liderado por Iván Demirci, un músico argentino de 26 años que está dentro del espectro autista y es no verbal. Desde hace 14 años, encontró en la música una forma propia de expresión: compone, canta, toca la percusión y lidera su propia banda, integrada también por Juan Tenaglia, Matías LaGroteria y Pato Álvarez.

A lo largo de su trayectoria, el conjunto realizó más de 30 presentaciones en Argentina y el exterior, en escenarios como el Planetario y el Hard Rock Café de Buenos Aires. Su participación en Temaikèn busca también visibilizar el talento de las personas con autismo y la importancia de generar espacios donde puedan desarrollar y compartir sus capacidades.

Cómo participar de la jornada en Temaikèn

Las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán ingresar sin cargo junto a dos acompañantes. Para acceder a este beneficio es necesario realizar una inscripción previa, ya que los cupos son limitados.

La jornada "Somos Diversidad, celebrando juntos la inclusión" se realizará el sábado 14 de noviembre, de 10 a 18 horas, en Temaikèn. El espectáculo de Iván y sus amigos comenzará a las 16 en la Plaza de los Tilos. Para obtener más información e inscribirse, se puede escribir a ambienteinclusivo@temaiken.org.ar.