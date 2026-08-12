El médico que ingresó con una camioneta a la Pampa del Leoncito, en San Juan, y provocó graves daños sobre la superficie se presentó ante la Justicia y alegó que desconocía las restricciones para circular por la zona. Se trata de Agustín Añó, un nefrólogo de 46 años que quedó vinculado al expediente contravencional abierto para investigar el impacto ocasionado sobre el patrimonio natural sanjuanino. Según trascendió, Añó compareció ante el Juzgado de Paz de Calingasta, a cargo de Andrés Troche, fijó domicilio y presentó su descargo por el episodio ocurrido durante el último fin de semana.

"No sabía que estaba prohibido ingresar"

De acuerdo con lo que trascendió del expediente, el médico sostuvo que desconocía las condiciones para acceder a la Pampa del Leoncito y planteó que la señalización no habría sido suficiente para advertir las restricciones existentes. Además, atribuyó lo sucedido a un imprevisto relacionado con las condiciones que encontró en el lugar y el horario en el que ingresó con la Toyota Hilux. En ese sentido, hizo referencia a la oscuridad y a la presencia de agua acumulada sobre la planicie como dos factores que habrían incidido en el episodio y en que el vehículo terminara atrapado.

El juez asegura que la cartelería es clara

El juez Troche, sin embargo, indicó que los accesos cuentan con cartelería en la que se especifican las actividades permitidas, las prohibiciones y las condiciones establecidas para circular por el lugar. El magistrado también señaló que Añó conoce la zona, por lo que los argumentos presentados por el conductor deberán ser evaluados en el marco de la investigación. El médico permaneció en libertad en todo momento y continúa vinculado al expediente, que por ahora se tramita en el ámbito contravencional de la Justicia de San Juan.

Los daños en la Pampa del Leoncito: surcos de hasta 25 centímetros

La investigación busca determinar la existencia y magnitud del daño provocado sobre la Pampa del Leoncito y establecer las responsabilidades correspondientes por el ingreso del vehículo a un sector restringido. Añó había avanzado cerca de 1,5 kilómetros dentro del sector restringido antes de que la camioneta quedara atrapada. En sus intentos por salir habría retrocedido entre 200 y 300 metros. Esas maniobras dejaron surcos que en algunos sectores alcanzaron unos 25 centímetros de profundidad sobre una superficie especialmente vulnerable a este tipo de intervenciones. Luego, el conductor utilizó una escalera plegable para bajar una moto que transportaba en la caja de la Hilux y abandonó el lugar con ese vehículo, dejando también nuevos rastros sobre la planicie.

Un daño que podría tardar 100 años en recuperarse

Las autoridades advirtieron que las huellas pueden permanecer durante décadas. Antecedentes de la zona indican que marcas de alrededor de 10 centímetros pueden necesitar entre 40 y 60 años para desaparecer naturalmente. En este caso, debido a que algunos surcos alcanzaron una profundidad considerablemente mayor, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, estimó que la recuperación podría demandar hasta 100 años.

La camioneta sigue enterrada y la Justicia avanza

La Toyota Hilux permanecerá por el momento en el lugar donde quedó enterrada, debido a que las autoridades consideran que intentar extraerla en las actuales condiciones podría profundizar el impacto. El vehículo quedó atascado sobre una superficie arcillosa con una importante acumulación de agua y permanece bajo custodia de Gendarmería Nacional, en coordinación con la Policía de San Juan. La Dirección de Patrimonio deberá realizar las pericias sobre el terreno y determinar también bajo qué condiciones puede retirarse la camioneta sin provocar nuevas alteraciones sobre la superficie.

Mientras avanzan las pericias ambientales, la Justicia deberá resolver la situación contravencional del conductor y definir la eventual sanción por los daños ocasionados en uno de los espacios naturales más sensibles de San Juan.