Hacer las compras del mes y tratar de cuidar el bolsillo exige cada vez más planificación. En noviembre de 2026, el Banco Nación mantiene una serie de promociones en supermercados y mayoristas que permiten obtener descuentos de hasta el 25%, aunque no todos los beneficios funcionan de la misma manera ni están disponibles los mismos días.

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Las ofertas alcanzan a cadenas como ChangoMás, Coto, Día, Disco y Vea, además de comercios como El Nene, Vacalin y Mayorista Nini. Para aprovecharlas, es importante revisar el calendario, prestar atención a los montos mínimos y no perder de vista los topes de reintegro: el porcentaje anunciado no siempre equivale al ahorro que finalmente se obtiene.

Descuentos del Banco Nación en supermercados: qué día conviene comprar

Las promociones se distribuyen durante toda la semana. Este es el detalle de los beneficios informados para noviembre:

Lunes

ChangoMás: 20% de descuento, con un tope de reintegro de $25.000 y una compra mínima de $75.000.

20% de descuento, con un tope de reintegro de $25.000 y una compra mínima de $75.000. Supermercado El Nene: 25% de descuento, con un tope mensual de $20.000 y un gasto mínimo de $60.000.

25% de descuento, con un tope mensual de $20.000 y un gasto mínimo de $60.000. Vacalin: 20% de descuento, con un límite de $7.000 y una compra mínima de $25.000.

Martes

Coto: 25% de descuento sin tope de reintegro, pagando mediante código QR.

Jueves

Mayorista Nini: 20% de descuento, con un máximo de reintegro de $20.000 y sin compra mínima.

20% de descuento, con un máximo de reintegro de $20.000 y sin compra mínima. Vacalin: 20% de descuento, con un tope de $7.000.

Viernes

Día: 20% de descuento, con un límite mensual de $20.000 y una compra mínima de $35.000.

20% de descuento, con un límite mensual de $20.000 y una compra mínima de $35.000. Vea y Disco: 20% de descuento, con reintegros de hasta $25.000 y compras mínimas de $100.000.

20% de descuento, con reintegros de hasta $25.000 y compras mínimas de $100.000. Vacalin: 20% de descuento, con un máximo de $7.000.

Sábados

Día y Disco: mantienen el 20% de descuento, con los mismos topes y requisitos establecidos para los viernes.

Domingos

ChangoMás: 20% de descuento en compras online, con un reintegro máximo de $20.000 mensuales y una compra mínima de $30.000.

Descuentos en Banco Nación con Modo. Crédito: Banco Nación

Cómo obtener los descuentos del Banco Nación y aprovechar los reintegros

Para acceder a las promociones, no alcanza con comprar en el supermercado adherido: también hay que cumplir las condiciones de cada beneficio. Los porcentajes, los topes y los montos mínimos varían según el comercio y el día.

Por eso, antes de pagar conviene revisar qué medio de pago exige la promoción. En el caso de Coto, el beneficio destacado para los martes requiere abonar mediante código QR. En los demás comercios, es importante consultar las condiciones vigentes y los medios habilitados para evitar que la compra quede afuera del reintegro.

También hay que distinguir entre el porcentaje de descuento y el monto máximo que devuelve el banco. Por ejemplo, una promoción del 20% con un tope de $7.000 no permite recuperar más de esa suma, aunque el porcentaje aplicado sobre la compra supere ese límite.

Jubilados del Banco Nación: el reintegro adicional en supermercados

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Nación cuentan con un beneficio adicional en determinadas cadenas. Se trata de un reintegro extra del 5% en Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto.

Para acceder, deben pagar mediante BNA+ MODO, de lunes a viernes. La promoción tiene un tope de devolución de $5.000 por semana y un máximo de $20.000 por mes.

En noviembre, organizar las compras según el día y el supermercado puede marcar una diferencia en el presupuesto. La clave es comparar los beneficios, revisar los topes y calcular cuánto se puede recuperar realmente en cada operación.