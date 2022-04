Córdoba: una mujer se hizo pasar por su hija y enfrentó a su acosador a los golpes

El hombre de 38 años acosaba, hostigaba y amenazaba a la niña a través de WhatsApp. Quedó detenido en La Falda.

Una mujer de Cosquín, provincia de Córdoba, engañó a un hombre que acosaba a su hija de 13 años a través de WhatsApp. La madre de la niña se hizo pasar por la menor y lo citó para concretar un encuentro en la Plaza San Martín de la ciudad cordobesa. Cuando el hombre de 38 años de edad se hizo presente en el lugar, lo acusó de acosador y fue golpeado por ella y otras mujeres que observaban el hecho.

Cuando el acusado llegó a la esquina de Salta y San Martín, la mujer comenzó a gritar y llamó la atención de un grupo de vecinos que se encontraba cerca del lugar. Al enterarse que se trataba de una denuncia de acoso, lo golpearon y las imágenes se hicieron virales en las redes sociales. Rápidamente, la policía de Cosquín se hizo presente y el segundo jefe de la Departamental Punilla, Alberto Romero, contó que entrevistaron a la mamá "mientras el hombre estaba apresado por los vecinos", contaron en Cadena 3.

Según la investigación, la mujer tomó conocimiento del acoso y de las amenazas a través de la vía de comunicación anteriormente mencionada. La madre declaró que el hombre le decía a la niña de 13 años que iba a matar a su familia si no se encontraban. "Si sos vos chabón, sos vos. ¿Dijiste que me ibas a matar vos a mí? ¿Dijiste que me ibas a matar hijo de puta?", le gritó al encontrarlo en la plaza donde lo había citado.

El hombre, oriundo de Santa Cruz del Lago, quedó detenido en la alcaldía de La Falda esperando la resolución del caso. Mientras tanto, la investigación se lleva adelante en la Fiscalía de Cosquín que analiza si existieron otras víctimas del acusado además de la niña de 13 años.

Mirá el video:

Qué es el Grooming

El Grooming es la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat o juegos en línea.

En la mayoría de los casos, usan perfiles falsos o se hacen pasar por un niño, niña o adolescente. Hace tiempo, el grooming es un delito penado por ley en la Argentina que puede ser la antesala a otros delitos como obtener material de abuso o explotación sexual contra las infancias, generar encuentros personales con niñas, niños o adolescentes para comenter un abuso sexual físico o la comercialización en redes de explotación sexual.