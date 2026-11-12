Gratis para jubilados: cómo disfrutar del festival de cine "Buenos Aires Rojo Sangre" sin costo

Gratis para jubilados: cómo disfrutar de un festival de cine de terror sin costo

Los jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires que disfruten del cine de terror tendrán la oportunidad de acceder a entradas completamente gratis para el Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) 2026. Se trata del festival de cine fantástico más antiguo de Latinoamérica.

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Cómo será el Festival BARS 2026: la programación

El Festival BARS se realizará del 19 al 29 de noviembre en el cine Atlás Caballito (Av. Rivadavia 5071). Se podrán disfrutar de grandes clásicos y estrenos de producciones de cine fatástico nacional e internacional, pero además habrá actividades especiales, invitados y propuestas diferentes.

Desde una selección de cortos de terror, de ciencia ficción o fastásticos y hasta películas claves como Los vampires, The Shug, La casa de los Mounstruos, Meat Kills y Gummy, habrá títulos para diferentes gustos. La programación completa se puede conocer en el sitio oficial: festivalrojosangre.com.ar

Además de la proyección de películas, en el Atlás de Caballito se realizarán distintas actividades para los amantes del cine, donde participarán expertos de género local, editores de libros y desarrolladores de juegos para acercarles al público sus conocimientos.

También habrá un área de stands con marcas, emprendedores y artistas independientes que ofrecerán productos de indumentaria, accesorios, piezas coleccionables, juegos de mesa, ilustraciones y hasta esculturas para los amantes del cine del terror y las producciones fantásticas.

Cómo acceder a las entradas gratis con Pase Cultural

Los jubilados beneficiarios del Pase Cultural podrán reservar sus entradas gratis a través del formulario oficial. Las entradas serán válidas para la función que quieras. El beneficio es exclusivo para los integrantes de la Comunidad Pase y estará disponible hasta agotar los cupos disponibles.

Se puede reservar un par (dos entradas) por persona, pero en caso de querer solicitar más se puede enviar un mail a comunidadpase@buenosaires.gob.ar para consultar por la disponibilidad.