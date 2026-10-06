Granja Tres Arroyos: se venció la conciliación obligatoria y 1.200 trabajadores quedaron en la calle

La empresa aclaró además que la ratificación no implica nuevos despidos, sino que confirma las decisiones que ya habían sido comunicadas.

El colapso operativo y financiero de Granja Tres Arroyos sumó un capítulo. Sin acuerdo tras la última audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa ratificó el despido de 1.250 trabajadores repartidos en tres plantas estratégicas.

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En la última audiencia realizada, la compañía ratificó las desvinculaciones anunciadas en septiembre y sostuvo que la decisión respondió a la necesidad de adecuar su estructura al nivel de actividad disponible y preservar la continuidad de la explotación. La empresa aclaró además que la ratificación no implica nuevos despidos, sino que confirma las decisiones que ya habían sido comunicadas.

El mayor impacto se concentra en Capitán Sarmiento, donde fueron despedidos 700 trabajadores. A esa cifra se suman otros 500 empleados de la planta de Esteban Echeverría y 50 de Pilar, según el relevamiento de la cartera laboral bonaerense.

Durante la audiencia, las autoridades empresariales rechazaron las acusaciones de vaciamiento y de una supuesta provocación deliberada de la crisis. La compañía se encuentra en concurso preventivo de acreedores que busca reestructurar un pasivo total estimado en US$ 350,9 millones con quitas y pagos a largo plazo. En medio de este panorama, la empresa argumentó que la afectación de fondos y cobranzas vinculadas a obligaciones anteriores a las presentaciones concursales limita su capacidad para afrontar compromisos corrientes y recuperar el funcionamiento de los establecimientos.

Pollos a cambio de sueldo: la insólita propuesta de la empresa en plena crisis

Del lado sindical, el reclamo se concentra ahora en el cobro de las indemnizaciones y de los salarios adeudados. Semanas atrás, los trabajadores denuncian que la firma propuso saldar una porción de las deudas salariales atrasadas mediante la entrega de pollos. La insólita propuesta reedita prácticas de pago en especie como las que se utilizaban en la crisis de 2001.

Aunque las modificaciones aprobadas por el Congreso en la reciente reforma laboral flexibilizaron los medios de pago al cambiar el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), la ley no derogó ni modificó el tope del artículo 107 de la LCT: este punto establece de manera taxativa que el pago en especie (vales, mercadería o bienes) no puede superar bajo ninguna circunstancia el 20% del total de la remuneración del trabajador.

Tras la audiencia, los operarios deberán esperar a que se defina el juzgado que intervendrá en los concursos preventivos y posteriormente se designe un síndico, que tendrá a su cargo determinar los créditos que deberán ser atendidos.

¿Qué produce Granja Tres Arroyos?

Entre sus productos hay milanesas, nuggets, bocaditos, hamburguesas, productos rebozados y marinados, además de fiambres y embutidos. La compañía también produce alimentos deshidratados a base de ave y productos para mascotas Además, el grupo cuenta con actividades vinculadas a cerdos y chacinados, producción de alimentos balanceados y un tambo propio para producción de leche.

En cuanto a su actividad comercial, Granja Tres Arroyos destina parte de su producción al mercado interno y también exporta productos avícolas a numerosos destinos internacionales. Según Senasa, comercializa aproximadamente el 65% de su producción en Argentina y el 35% restante en el exterior. Su negocio central es el pollo y sus derivados, pero el grupo tiene una estructura más amplia que incluye alimentos procesados, cerdo, balanceados, subproductos, alimentos para mascotas y producción de leche.