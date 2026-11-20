El acceso a una propiedad condiciona de manera profunda la estabilidad financiera de los hogares. Así lo planteó el economista y profesor de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos, quien durante su participación en un pódcast sostuvo que "el 90% de la riqueza de la clase media-baja viene de la vivienda heredada".

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La definición, presentada como una estimación del especialista y no como un registro estadístico oficial, reabre el debate sobre el rol del ladrillo como refugio de valor y mecanismo de transferencia intergeneracional en España.

El inmueble como motor patrimonial de la clase media-baja y un respaldo para la vejez

Para Bernardos, adquirir un departamento o una casa no se agota en resolver la necesidad habitacional, sino que implica sumar un activo susceptible de revalorizarse y pasar a la generación siguiente. En ese sentido, resumió la lógica del mercado en una frase: "Aquí el secreto del éxito es comprar y, sobre todo, si después lo que sucede es que esa vivienda sube de precio".

El economista añadió que contar con un techo propio sin hipotecas otorga un margen de maniobra clave en la etapa adulta mayor: frente a eventuales necesidades de atención médica o mudanzas a residencias, la eventual venta de la propiedad permite afrontar costos sin depender exclusivamente del apoyo económico de los hijos.

Bernardos considera que la propiedad inmobiliaria es uno de los principales mecanismos de acumulación de patrimonio en España.

Récords de transferencias de propiedades en España y la distancia entre edades

Los registros oficiales citados en el análisis dan cuenta de la magnitud que adquirió la cesión de bienes raíces por sucesión en el país europeo:

Máximo anual y continuidad: Durante 2025 se contabilizaron más de 208.000 transferencias de viviendas por herencia, un techo histórico según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre enero y agosto de este año se sumaron 139.497 operaciones bajo esa figura, lo que representa un incremento del 2,5% interanual, con Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana al frente del ranking regional.