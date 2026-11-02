El Gobierno incorporó una nueva vacuna al Calendario Nacional: a quiénes alcanzará y desde cuándo se aplicará

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó la incorporación de la vacuna séxtuple acelular al Calendario Nacional de Vacunación, mediante la Resolución 1567/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida establece que la inmunización será gratuita y obligatoria para los niños nacidos a partir del 1° de enero de 2028 y tendrá como objetivo prevenir seis enfermedades: difteria, tétanos, tos convulsa o coqueluche, hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b.

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De acuerdo con lo establecido en la normativa, la nueva vacuna combinada permitirá integrar en una sola aplicación los componentes que actualmente se administran mediante la vacuna pentavalente y la antipoliomielítica inactivada (IPV). En ese sentido, el Ministerio sostuvo que su incorporación apunta a "simplificar los esquemas de vacunación, reduciendo el número de aplicaciones necesarias para completar la inmunización frente a diferentes enfermedades".

A quiénes alcanzará y desde cuándo se aplicará

El nuevo esquema estará compuesto por tres dosis durante los primeros seis meses de vida, que deberán aplicarse a los 2, 4 y 6 meses, y una cuarta dosis de refuerzo entre los 15 y 18 meses. De esta manera, se reemplazarán las aplicaciones por separado de la pentavalente y la IPV previstas para esas edades, además del refuerzo de IPV que actualmente se administra a los 5 años.

Entre los fundamentos de la decisión, la cartera sanitaria señaló que la utilización de vacunas combinadas puede favorecer la adherencia y el cumplimiento oportuno de los esquemas, mejorar las coberturas de vacunación y disminuir las oportunidades perdidas. Asimismo, indicó que permitirá reducir las molestias y el dolor asociados a la administración de múltiples inyecciones, además de contribuir a prevenir errores durante la preparación y aplicación de las dosis.

Qué pasará con los niños que ya nacieron

La resolución también establece un régimen de transición para evitar modificaciones en los esquemas de quienes ya están comprendidos en el calendario vigente. En concreto, los niños nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive deberán continuar y completar la vacunación con las dosis de pentavalente e IPV, según las edades e intervalos correspondientes a su cohorte.

Por otra parte, la normativa aclara que la incorporación de la séxtuple acelular no modificará la indicación de la dosis neonatal contra la hepatitis B ni las restantes inmunizaciones contempladas en el Calendario Nacional de Vacunación.

La decisión contó con el acuerdo de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que trató la incorporación de esta vacuna en una reunión extraordinaria realizada el 29 de octubre de 2026. Además, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles deberá elaborar los lineamientos técnicos para su implementación, incluidas las recomendaciones para esquemas incompletos, combinados y situaciones especiales.

Finalmente, el Ministerio fundamentó la actualización en la importancia de garantizar esquemas completos y oportunos, al advertir que las enfermedades inmunoprevenibles pueden provocar cuadros graves, especialmente en la población pediátrica, con complicaciones que requieren hospitalización, cuidados críticos e incluso pueden dejar secuelas permanentes o causar la muerte.



