Nancy Godoy tiene 52 años y es directora suplente de la Escuela Rural Nº 626, en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes. Para llegar hasta allí hay que atravesar caminos rurales de difícil acceso. La docente se contactó por última vez el 7 de octubre por la noche con su hijo y desde ese momento no se obtuvo información sobre su paradero. Sin embargo, de acuerdo con el parte difundido por el Ministerio de Seguridad provincial, la denuncia recién fue radicada el 15 del mismo mes.

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"Estamos trabajando en conjunto con la Justicia y mandando todos los recursos posibles a partir del viernes al mediodía que llegó la denuncia. Nosotros nos pusimos a trabajar, así que estamos tratando de acompañar, de estar y de poner todos los recursos posibles para terminar de esclarecer el hecho", respondió el gobernador Juan Pablo Valdés ante la consulta de periodistas en la Casa de Gobierno. Aunque evitó precisar información relevante de la investigación, sí confirmó los últimos avances: "Está en etapa de investigación, hay hipótesis, hay detenidos. Tenemos que buscar y trabajar para terminar de esclarecer".

El allanamiento y los elementos secuestrados

El fiscal a cargo de la causa, Javier Mosquera, también habló con la prensa y explicó que en la causa hubo dos primeros detenidos, pero que fueron liberados en las últimas horas, aunque ahora hay otro demorado que es investigado. En este sentido, informó que se realizó un allanamiento en la vivienda del señalado: "No se encontraron pertenencias de la docente, pero se secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas". "Los elementos fueron enviados al Instituto Médico Forense para determinar si las manchas corresponden a sangre humana, establecer el grupo y factor sanguíneo y, eventualmente, avanzar con estudios de ADN", remarcó.

La persona cuya vivienda se allanó había contado qué le habría ocurrido a la docente. Ese relato se intentó corroborar en la escuela, pero no se pudo comprobar nada de lo que había dicho. El viernes 16, dos personas habían sido demoradas por razones de seguridad pública y recuperaron la libertad al día siguiente. La Policía aclaró que no estuvieron detenidas. En la causa también se entrevistó a testigos y peones de la zona y se analizaron registros de cámaras de seguridad.

El recorrido y las circunstancias de la desaparición

El fiscal Mosquera confirmó que la docente llegó a la escuela. El sábado se allanó la vivienda de una persona que había dado una versión sobre lo que le habría pasado. Ese relato no pudo comprobarse y los elementos secuestrados están en peritaje. Godoy salió de su casa el martes 6 de octubre cerca de las 6 de la mañana rumbo a la escuela. Que llegó está confirmado: fue vista allí y le había pedido prestado un cargador de celular a la mujer que la traslada a caballo desde la estancia, que días después lo recuperó.

El miércoles 7 por la noche le mandó a uno de sus hijos el mensaje en el que le decía que estaba bien. Él le respondió alrededor de una hora después, pero el mensaje ya no le llegó. En un primer momento, la familia no se alarmó. En el paraje suele no haber señal telefónica y las lluvias habían complicado los caminos, así que pensaron que se había quedado en la escuela sin poder salir. Personas de la zona fueron hasta la escuela en dos oportunidades. La primera vez vieron las luces encendidas y creyeron que estaba adentro. La segunda golpearon y nadie respondió. "Le pidió que rompiera la ventana y me hizo un video: Nancy no estaba", relató Alejandra Obertello, nuera de Godoy. Adentro, contó, todo estaba ordenado y había quedado un termo que la docente solía llevar consigo.

El difícil acceso y la versión de la familia

La escuela está en la Cuarta Sección Malvinas, una zona rural de Esquina. Para llegar hay que atravesar caminos de tierra, bañados y sectores que, según explicó Adán, hijo de la docente, en determinadas condiciones solo pueden recorrerse a caballo. Según el cálculo de Obertello, son una hora y media hasta la estancia, otra hora y media hasta el último puesto y dos horas más hasta la escuela: unas cinco horas en total.

Considerando la distancia y el difícil acceso, Godoy no viajaba todos los días sino que se quedaba en la escuela durante la semana y regresaba después a su casa. Para los traslados contaba con la ayuda de personas de la zona, entre ellas Lourdes, la encargada de una estancia que, según la familia, solía colaborar con ella. Sus allegados descartan que se haya perdido. "Es imposible que Nancy se haya perdido por el agua. Ella es una persona de campo", sostuvo Obertello. También planteó que podrían haberla engañado diciéndole que Lourdes la estaba esperando. Esa posibilidad es una sospecha de la familia y no fue confirmada como hipótesis oficial de la investigación.

La versión falsa que circuló

En los últimos días se difundió que vecinos habían encontrado la escuela desordenada y con elementos quemados. La Policía lo desmintió: el video que circuló como prueba era antiguo y lo había grabado la propia docente. "No había un desorden que llame la atención", confirmó el fiscal.

El operativo de búsqueda

El despliegue en El Malezal cuenta con 90 efectivos, 16 móviles, 15 caballos, cuatro drones y tres perros especializados, que recorren monte, pastizales y caminos rurales. Lo supervisan en el terreno el ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, y el jefe de la Policía provincial, Miguel Ángel Leguizamón.

El contexto de inundaciones por El Niño

La provincia afronta graves inundaciones producto de la crecida del río Paraná y, ante este escenario, Valdés detalló: "Afortunadamente ha empezado a bajar en zona de Ituzaingó. Ojalá se consolide la tendencia y que el tiempo nos acompañe, porque si hay lluvias la situación se va a complicar". "Hoy las localidades más complejas son Paso de la Patria e Itatí en la costa del Paraná y Paso de los Libres en el Uruguay. Tenemos unas 240 personas evacuadas y autoevacuadas. La situación es preocupante. Y en la ciudad de Corrientes la mayoría de los desagües están bajo la línea del agua, por eso es fundamental que no llueva", sumó.

Quien tenga información sobre el paradero de Nancy Estela Godoy puede comunicarse al 911, al 101 o con la dependencia policial más cercana.