Giussepina, una ermitaña que vive a casi 3.000 metros de altura: “Cuando duermo estoy caliente, porque uso 16 mantas a la vez”

En el valle de Valseriana, en pleno entorno montañoso del norte italiano, perduran modos de vida ajenos al ritmo de la modernidad. Allí habita Giuseppina, una mujer jubilada que optó por el aislamiento absoluto en una humilde residencia a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, manteniendo costumbres que evocan a las de un siglo atrás.

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Su historia cobró visibilidad a través del canal de YouTube The Pillow, gestionado por jóvenes que documentan realidades alejadas de los centros urbanos. En la entrevista, la pobladora definió su postura frente a las relaciones humanas con contundencia: "La gente no es para mí".

Una cotidianeidad sin tecnología ni calefacción moderna

La rutina de Giuseppina se desarrolla al margen de los avances digitales. En su domicilio no existen teléfonos, radios ni televisores, así como tampoco electrodomésticos convencionales.

Las condiciones extremas del clima marcan la conservación y el descanso dentro de la propiedad:

Conservación natural: Carece de heladera debido al frío ambiental. En la época invernal, los registros térmicos en el interior del inmueble descienden a 13 grados bajo cero , por lo que utiliza el clima exterior para preservar sus alimentos.

Refugio térmico: La chimenea representa el único medio de calefacción de la estructura. Para dormir durante los períodos de mayor helada, apila hasta 16 mantas en su cama.

Poco apego a la velocidad: Asegura que jamás durmió fuera de su hogar ni viajó en avión por el temor que le producen las altas velocidades.

Giuseppina asegura que jamás durmió fuera de su hogar ni viajó en avión.

Tareas rurales, soledad y recuerdos familiares

Pese a haber alcanzado la edad jubilatoria, la mujer sostiene el trabajo en su predio rural. Cada temporada cría un ternero para su posterior venta, ingreso que complementa con el haber previsional. Sus labores cotidianas abarcan la recolección de hojas secas, el corte de leña y la limpieza del estiércol.

"Me marea ver a tanta gente; no puedo ser fuerte, me siento débil", confesó sobre la incomodidad que le genera el contacto social y remarcó que en su lugar, prioriza la convivencia con sus gallinas, un perro y varios gatos.

La finca fue la vivienda de su infancia junto a sus padres y dos hermanas, quienes fueron falleciendo o apartándose con los años. Para aminorar el vacío de la soledad en el inmueble, Giuseppina distribuyó muñecos y juguetes en las habitaciones, al tiempo que recurre a relojes y calendarios de pared para llevar la noción del tiempo y el paso de las jornadas.