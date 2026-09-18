Giro en el triple femicidio narco de Florencio Varela: detuvieron a un nuevo sospechoso y ya son 16 los acusados

La investigación por el triple crimen en Florencio Varela sumó un nuevo detenido. Según Noticias Argentinas se trata de un sospechoso que habría estado presente durante los asesinatos de Morena Verdi, de 20 años; Brenda Loreley Del Castillo, de 20; y Lara Gutiérrez, de 15.

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Con esta detención, ya son 16 las personas detenidas en el marco de la causa que busca esclarecer los crímenes ocurridos entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre del 2025, en una vivienda de la calle Chañar al 700 de la zona sur del conurbano bonaerense.

El nuevo imputado fue identificado como David Godoy y será indagado este viernes por el juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez.

Quién es el nuevo sospechoso detenido

Según Noticias Argentinas, Godoy ya se encontraba detenido en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires por una causa en la que se lo investiga por robos a supermercados.

El hombre había sido detenido tras un operativo del personal de la División Investigaciones Comunales 7 por una denuncia presentada el pasado 23 de febrero. La investigación se inició después de un asalto a mano armada en un comercio del barrio porteño de Parque Chacabuco.

El sospechoso fue hallado en el cruce de las calles Primero de Mayo y Mom, en el barrio de Nueva Pompeya. Tras su detención, los agentes se comunicaron con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 57.

Ahora, su nombre quedó vinculado a la investigación por el triple crimen, a partir de la sospecha de que habría estado presente en el lugar de los asesinatos.

A días de cumplirse un año del triple femicidio

La detención de Godoy se produce a pocos días de cumplirse el primer aniversario del crimen que conmocionó a la provincia de Buenos Aires y que es investigado bajo una hipótesis vinculada al narcotráfico.

Con la incorporación del nuevo detenido al expediente, la Justicia dispuso prorrogar el secreto de sumario hasta que se concrete su indagatoria, que está prevista para la jornada del viernes. La medida busca preservar la investigación mientras se profundizan las actuaciones y se conocen los elementos que podrían comprometer al nuevo sospechoso.

La causa sigue abierta y con 16 detenidos. La Justicia avanza en la reconstrucción de lo ocurrido durante aquella madrugada y en la determinación del grado de participación de cada uno de los acusados.