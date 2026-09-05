Giro en el triple femicidio narco de Florencio Varela: detuvieron a cuatro nuevos sospechosos

A pedido de la fiscal Mariela Labozzetta, el Juzgado Federal de Morón -a cargo de Jorge Rodríguez- ordenó nueve allanamientos simultáneos en la causa por el narco triple femicidio de Florencio Varela, ocurrido el 19 de septiembre de 2025 donde fueron asesinadas Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez, que terminaron con cuatro nuevos detenidos.

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Según fuentes oficiales, los cuatro son acusados de ser parte de la banda liderada presuntamente por Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y que tenía su base de operaciones narco criminales en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, la Villa Zavaleta y se había extendido a zonas de Florencio Varela y La Matanza.

Fuentes de la investigación confirmaron a El Destape que los operativos se dieron luego que, durante varios meses, se analizaron conversaciones y teléfonos secuestrados a los primeros detenidos, un trabajo que estuvo a cargo de los especialistas de la Departamental de La Matanza.

Tras las pericias sobre las conversaciones, los investigadores sumaron tareas de campo que les permitieron identificar a los sospechosos que finalmente fueron detenidos en las últimas horas, sumando así ya 18 procesados en la causa. Las mismas fuentes destacaron que los cuatro detenidos serán puestos a disposición de la investigación el próximo lunes para ver si declaran en el expediente.

Además sumarán a la investigación el análisis de varios celulares y dispositivos electrónicos secuestrados, como así también una pistola calibre 9 milímetros incautada en uno de los operativos, que tenía numeración suprimida. En la misma vivienda, la policía retuvieron varias municiones que también serán analizadas.

Según explicaron fuentes de la investigación, la causa por el triple crimen está “bajo secreto de sumario” por lo que se espera que el lunes se conozcan más datos alrededor de la participación de los nuevos detenidos. Sin embargo, las mismas fuentes confirmaron que los trabajos siguen avanzando con la posibilidad de que en los próximos días haya nuevos operativos y detenciones vinculados a la masacre que tuvo lugar en septiembre pasado, cuando Brenda, Lara y Morena fueron capturadas bajo engaños por integrantes de la banda narco y llevadas a una casa en Florencio Varela donde fueron torturadas, asesinadas y enterradas.

La investigación logró reconstruir que tras conocer a una de las jóvenes en el Bajo Flores y luego, a otra de ellas en un encuentro informal, las chicas fueron citadas en Ciudad Evita con la excusa de participar de una fiesta, en la cual les pagarían por asistir. Los delincuentes pasaron a buscarlas en una camioneta y luego las trasladaron a una vivienda en la calle Chañar al 700 de Florencio Varela, donde las chicas estuvieron secuestradas y fueron maniatadas, golpeadas, torturadas y asesinadas. Después, algunos integrantes de la banda enterraron los cuerpos en el patio de la casa mientras otros se llevaron el vehículo utilizado para el traslado a un descampado donde fue incendiado.

Los investigadores aún sostienen como hipótesis principal que el triple crimen fue ordenado como una venganza por el robo de estupefacientes dentro de la propia red narco criminal a la que pertenecen los 18 procesados. Entre ellos se encuentra el nombrado como uno de los líderes de la banda, Tony Janzen Valverde Victoriano y Matías Osorio, sindicado como su mano derecha. Ambos fueron detenidos en Perú tras una rápida fuga poco después de conocerse la masacre. Ahora, se espera que tras las audiencias del próximo lunes la investigación avance en el señalamiento de los roles y participación que tienen dentro de la banda cada uno de los acusados, mientras tres familias esperan ansiosas que les respomdan por qué mataron a Brenda, Lara y Morena.