Giro judicial en la causa propofol: anulan el juicio a los médicos del escándalo en el Hospital Italiano

La causa por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano volverá a la etapa de investigación. Así lo definió la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que declaró nula la decisión que había enviado el expediente a juicio porque consideró que la pesquisa se cerró sin una prueba fundamental: el análisis de los celulares de los acusados.

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Actualmente, en la causa están procesados el anestesista Hernán Boveri y la médica residente Delfina “Fini” Lanusse, acusados de haber desviado ampollas del anestésico para uso personal.

La resolución fue adoptada por la Sala de Turno del tribunal, en línea con lo que había planteado el Ministerio Público Fiscal. El camarista Nicolás Grappasonno consideró que la pericia sobre los dispositivos electrónicos era útil y pertinente, y advirtió que sus resultados podían cambiar tanto la acusación como los hechos que se investigan. Para el magistrado, el juzgado no tuvo en cuenta ese impacto al insistir con la elevación a juicio sin esperar los resultados.

Por qué la causa vuelve a la etapa de investigación

Durante la instrucción, el fiscal Lucio Herrera había pedido que se analizaran los teléfonos secuestrados. También había solicitado registros para saber en cuántas cirugías participaron los acusados entre enero de 2025 y febrero de 2026 en las que se usaron ampollas de propofol.

Sin embargo, el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 consideró que esa pericia podía hacerse durante el juicio y cerró la investigación, pese a la oposición del fiscal.

Ya en el Tribunal Oral, la fiscal María Luz Castany sostuvo que el expediente debía volver a la etapa anterior, porque el análisis de los celulares podía ampliar los hechos investigados y ayudar a definir el rol de cada acusado. El juez Pablo Vega le dio la razón y devolvió la causa, pero el juzgado de primera instancia volvió a enviar a juicio la parte correspondiente a uno de los imputados.

Por eso, Castany pidió la nulidad del cierre de la investigación y de todo lo que siguió. El fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi respaldó el pedido ante Casación, que finalmente le dio la razón.

La causa comenzó en febrero de 2026. Los acusados son un ex médico del área de Anestesiología del Hospital Italiano y una residente de tercer año de la misma especialidad. En junio, la Sala V de la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento: según esa resolución, Boveri habría sido el autor de la maniobra y Lanusse habría tenido una participación secundaria.

La investigación apunta a una presunta administración fraudulenta en perjuicio del hospital, por el desvío de ampollas de propofol, un anestésico de uso médico que los acusados habrían utilizado con fines personales.