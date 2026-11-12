Femicidio de Micaela García: piden prisión perpetua para Néstor Pavón como coautor del crimen

La Fiscalía y la querella pidieron este miércoles cadena perpetua para Néstor Pavón (45), acusado de ser coautor del abuso sexual seguido de femicidio de Micaela García (21), en el segundo juicio que se realiza en los Tribunales de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Además, requirieron que se le imponga la prisión preventiva inmediata hasta que la condena quede firme y que su perfil genético sea incorporado al registro de abusadores sexuales.

{{{htmlAmp}}}

Durante su alegato, los fiscales Jorge Gamal Taleb y Maite Burruchaga describieron el ataque contra Micaela como una acción planificada junto a Sebastián Wagner, quien ya fue condenado a prisión perpetua por el crimen ocurrido en abril de 2017. A su vez, resaltaron la figura de la víctima al recordar que “realizaba acciones solidarias en distintos lugares” porque ella “vivía en su relación con el otro”.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), Pavón fue el coautor del femicidio junto a su ex empleado Wagner (39), ya condenado a prisión perpetua por "la captación, abuso sexual y muerte" de la adolescente. Al momento del femicidio, el sujeto se encontraba con libertad condicional por las dos sentencias por abuso sexual.

Pavón fue excarcelado en septiembre del 2020 tras cumplir los dos tercios de la condena por encubrimiento del asesinato de Micaela. Es decir ni siquiera logró cumplir la condena completa por determinación del Superior Tribunal de Entre Ríos, argumentando que la sentencia final "carecía de fundamentación adecuada". Su proceso legal tuvo diversas idas y vueltas, tanto que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La familia y la fiscalía solicitaron, en diversas ocasiones, que se lo vuelva a juzgar en un nuevo juicio oral.

El femicidio de Micaela tuvo tal repercusión que la Ley Nacional N° 27.499 lleva su nombre. Esta norma fue sancionada el 19 de diciembre de 2018 y promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Segundo juicio por el caso Micaela: jornada de alegatos y pedido de prisión perpetua

La Fiscalía repasó este miércoles cada uno de los elementos de prueba que incriminan a Pavón. En su alegato, los fiscales Gamal Taleb y Burruchaga remarcaron que el crimen fue ejecutado por más de una persona y que existió un plan articulado entre Pavón y Sebastián Wagner para hacer desaparecer el cuerpo de la joven y concretar movimientos posteriores, como el traslado del vehículo al lavadero, evitando ser detectados.

Para sustentar la coautoría, el MPF enfatizó que la evidencia material y logística indica que se necesitó de al menos dos personas para trasladar el cuerpo de la estudiante hasta el lugar donde fue hallado, en la zona de Paso Alonso. En esa línea, la Fiscalía dio pleno crédito al testimonio de Nora González, expareja del confeso femicida y abusador, quien relató que el automóvil presentaba barro en su interior al igual que Wagner, así como a las declaraciones de Gabriel Otero.

En paralelo, analizaron las referencias sobre “el loco” mencionadas en el proceso: mientras Wagner aludió a haber recorrido el Sexto Distrito y haberse empantanado con “un loco” cuya identidad no precisó, Otero testimonió que Wagner solía llamar a Pavón de esa manera. Además, tanto González como Otero coincidieron en señalar que Wagner salía exclusivamente con Pavón al no contar con otros vínculos cercanos.

Tras la exposición del MPF, el tribunal –presidido por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, e integrado por los vocales Maximiliano Otto Larrocca Ress (Concordia) y Nicolás José Gazali (Concepción del Uruguay)– dio paso a los alegatos de las partes querellantes.

Los abogados José Iparraguirre y Marcelo Boeykens adhirieron al pedido de prisión perpetua al considerar verosímil la reconstrucción de los hechos y la declaración de Wagner. Luego de que Burruchaga repasara las pruebas, Gamal Taleb cerró su alegato pidiendo que Pavón sea condenado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género”, y que se le dicte la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme, ya que llegó libre al debate.

También solicitó que una muestra de ADN sea incorporada al banco genético de personas con antecedentes penales. “Este alegato es en memoria a Micaela”, cerró el fiscal ante el tribunal de juicio, integrado por los jueces Santiago Brugo, Nicolás Gazali y Maximiliano Otto Larocca Rees.