Giro inesperado en Neuquén: detuvieron al amigo por el violento asesinato de un joven que estaba desaparecido

El hallazgo de un cuerpo calcinado en la meseta de Centenario confirmó el peor final para Nicolás Agustín Sáez, el joven de 21 años que estaba desaparecido desde el 5 de septiembre. La investigación avanzó rápidamente y, este domingo, la Justicia acusó a C.A.C., un amigo de la víctima, como autor del crimen. Según detallaron la fiscal Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega, el acusado citó a Nicolás con la excusa de una reunión con dos mujeres y lo llevó a una zona apartada, cerca del basural y del sector conocido como “Chile Loco”.

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La hipótesis del crimen

Una vez en ese lugar, aprovechando la confianza de la víctima, el joven lo llevó hasta un cañadón ubicado debajo de la loma. Fue allí donde se produjo el ataque: el acusado habría tomado una piedra de gran tamaño y golpeó a Nicolás al menos 12 veces hasta matarlo. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el agresor se quedó en el lugar hasta asegurarse de que la víctima había muerto y se retiró alrededor de las 18.20. La fiscalía sostiene que el detenido aprovechó el vínculo de amistad para engañar a Nicolás y llevarlo a un sitio aislado, donde no pudiera ser visto ni auxiliado.

La macabra maniobra para salir impune

Pero para la fiscalía, la secuencia no terminó ese día. Entre el 6 y el 11 de septiembre, C.A.C. habría regresado a la escena para intentar ocultar el crimen. Según la acusación, el detenido movió el cuerpo, lo prendió fuego y colocó dos neumáticos encima para borrar rastros y dificultar el hallazgo. Sin embargo, la señal del teléfono de Nicolás fue determinante para orientar la búsqueda. El último registro del celular impactó en una antena de Centenario y permitió concentrar el rastrillaje en esa zona, lo que finalmente condujo al hallazgo de los restos.

La investigación y la detención del sospechoso

La denuncia por la desaparición había sido realizada por su padre, Germán Tulio Sáez, en la Comisaría 20° del barrio Parque Industrial. A partir de ese momento, la policía y la fiscalía desplegaron un operativo de búsqueda que incluyó el análisis de registros telefónicos y testimonios de allegados. La señal del teléfono de la víctima fue clave para acotar el área de rastrillaje y llegar hasta el cañadón donde apareció el cuerpo. La detención de C.A.C. se produjo en las últimas horas y este domingo fue formalmente acusado por el homicidio.

La decisión de la Justicia

Este domingo, durante la audiencia de formulación de cargos realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén, la fiscalía acusó formalmente a C.A.C. por el homicidio. El Ministerio Público Fiscal había solicitado que el hecho fuera considerado un homicidio agravado por alevosía y pidió seis meses de prisión preventiva, al advertir riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

Sin embargo, el juez de garantías Raúl Aufranc no hizo lugar al agravante. Consideró que, por el momento, correspondía formular cargos por homicidio simple y ordenó que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva durante dos meses. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del crimen y el grado de responsabilidad del detenido.