La Policía de Corrientes halló prendas quemadas en la tapera en la que vivía el capataz Ireneo Zarza y se harán las pericias para determinar si pertenecen a Nancy Godoy, la docente desaparecida desde comienzos de octubre de este año. Fuentes del caso confirmaron que en las últimas horas se concretó un nuevo operativo en la construcción rural en la que habitaba el acusado por el femicidio de la docente y allí se incautaron prendas: “No se sabe si están completa o parcialmente quemadas”. Ahora, este lunes se llevarán a cabo los cotejos de ADN correspondientes para determinar si pertenecen o no a la docente.

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La tapera se encuentra a 150 metros de la escuela a la que llegó Nancy a inicios de mes, donde ejercía como directora. Las autoridades confirman que Godoy arribó a la institución educativa después de varias horas de viaje. Ese dato es central para la investigación, porque ubica a la docente en la zona donde fue vista por última vez y refuerza la hipótesis de que su desaparición ocurrió en ese entorno rural.

Las imputaciones en la causa

Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas se encuentran imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les impuso la prisión preventiva. Los otros acusados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio. La causa avanzó en las últimas semanas con detenciones y medidas de prueba que buscan reconstruir qué ocurrió con la docente desde el 7 de octubre, cuando se produjo su último contacto con la familia.

La búsqueda y los rastrillajes para dar con el paradero continúan en la zona del paraje El Malezal, donde la maestra fue vista por última vez. El operativo se desarrolla en terrenos de difícil acceso, con sectores anegados y maleza, lo que complica las tareas de los equipos de búsqueda. Hasta el momento, el cuerpo de Nancy no fue hallado.

El caso

Nancy Godoy tenía 52 años y era directora suplente de la Escuela Rural N° 626, en el paraje El Malezal, departamento de Esquina. Fue vista por última vez el 6 de octubre, cuando salió de su casa rumbo al establecimiento, y su último contacto con la familia fue el 7 de octubre por la noche, cuando le escribió a uno de sus hijos para avisarle que estaba bien. La denuncia por su desaparición se radicó el 15 de octubre. La investigación busca determinar si fue víctima de un femicidio, aunque por el momento no se encontró el cuerpo.