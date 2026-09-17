Gestión Jalil: cuatro cuadras de fila para conseguir trabajo en un autoservicio de Catamarca

Mientras cada día cierran empresas ante la falta de consumo y crece la cantidad de desempleados en la Argentina de Javier Milei, un aluvión de personas, mayormente jóvenes con currículum en mano, se enfiló este miércoles por la tarde en cuatro cuadras de cola sobre la avenida Ocampo para tratar de acceder a los puestos de trabajo que ofrecía un autoservicio mayorista.

{{{htmlAmp}}}

El supermercado publicó una oferta laboral para cubrir puestos de cajeros, repositores, encargados y personal de fiambrería y carnicería. La convocatoria provocó el colapso de la avenida formando una fila de más de 400 metros en San Fernando del Valle de Catamarca, lo que refleja de manera muy cruda la difícil situación económica actual.

La postal de la multitud en busca de empleo en el sector privado no solo evidencia la profundidad de la crisis desatada por las medidas del Presidente y el gobernador Raúl Jalil, sino también las restricciones que pesan sobre el sector público para dar respuesta a la demanda laboral.

Si bien en territorio catamarqueño el empleo privado mostró una mejora mensual del 0,8%, equivalente a 268 puestos, el resultado no alcanza para revertir el deterioro acumulado: la provincia registra una caída del 3,0% interanual, con 1.082 puestos menos, y un retroceso del 11,0% frente a noviembre de 2023, que representa la pérdida de 4.304 empleos privados formales.

Mientras Catamarca suma una leve recuperación mensual, el balance de la gestión muestra una fuerte pérdida de puestos de trabajo registrados, dos señales que vuelven a poner bajo presión al gobierno de Jalil y a su capacidad para sostener el entramado productivo provincial. Estos últimos datos surgen de un reporte publicado por la consultora Politikon Chaco sobre la base de cifras de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (STEySS-SIPA).

Caída de las empresas en Catamarca: perdió casi 15% de sus empleadores desde 2023

El gobierno de Jalil enfrenta un nuevo dato negativo sobre la actividad económica de Catamarca luego de que se conociera que la provincia perdió el 14,7% de sus empresas empleadoras privadas desde noviembre de 2023, una caída que la ubicó entre las jurisdicciones con peor desempeño del país. En junio de 2026 quedaron registradas apenas 2.794 firmas, frente a las 3.277 que había antes del inicio de la actual gestión del Gobierno nacional.

Según el informe de Politikón Chaco, el deterioro expone las dificultades que atraviesa el entramado productivo catamarqueño con menos empresas capaces de sostener puestos de trabajo registrados. En términos absolutos, la provincia perdió 483 empresas empleadoras en el período analizado, mientras que sólo seis jurisdicciones tuvieron caídas de doble dígito. Catamarca, con -14,7%, quedó entre las provincias más golpeadas por la contracción.

El dato más reciente tampoco muestra una recuperación. Entre junio de 2025 y junio de 2026, la cantidad de empresas empleadoras catamarqueñas cayó otro 8,1%, equivalente a 247 firmas menos. La provincia pasó así de 3.041 empleadores en junio del año pasado a 2.794 en junio de este año.

La dimensión del retroceso queda todavía más clara al compararla con el promedio nacional. Mientras en todo el país desaparecieron el 6,1% de las empresas empleadoras respecto de noviembre de 2023, Catamarca tuvo una contracción más de dos veces superior: 14,7%. A nivel nacional fueron 31.098 firmas menos, sobre un universo que pasó de 507.848 empleadores en noviembre de 2023 a 476.750 en junio de 2026.