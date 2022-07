Un hombre alcoholizado chocó a un auto a contramano en la General Paz: hay tres heridos

Efectivos de la Comisaría Vecinal 9A de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta ese lugar, justo en la intersección con la Avenida Emilio Castro, luego de que fueran alertados por el Destacamento Corrales sobre un vehículo Volkswagen Gol que chocó contra una Citroën Berlingo, mientras circulaba en dirección al Riachuelo en contramano por el carril rápido.

Según puede verse en un video, el imputado manejó varios kilómetros en contramano y los demás rodados trataban de esquivarlo para evitar la colisión. En un momento determinado, uno de los automóviles no pudo hacerlo y le dio un toque al vehículo infractor, pero pudo seguir su camino.

Sin embargo, el Volkswagen Gol no pudo hacerlo y se fue directamente contra la camioneta utilitaria y se produjo el fuerte impacto. El SAME asistió a los dos conductores y a un acompañante que viajaba en la Berlingo con politraumatismos, sin riesgo de vida, y trasladó al imputado de 23 años al hospital Santojanni.

Según pudo averiguar NA, el sujeto no poseía licencia de conducir al momento del choque,al tiempo que en el sistema del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) "no figuran datos" de la misma. Asimismo, los policías aseguraron que el infractor tenía "un fuerte aliento etílico", pero como no se le pudo hacer el test de alcoholemia se llevó a cabo luego una extracción de sangre para determinar si estaba o no alcoholizado.

Los resultados de los estudios se conocerían recién en las próximas horas. Por la colisión, la avenida General Paz permaneció cortada durante gran parte de la mañana. Interviene en el hecho la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 35, que imputó al conductor del Volkswagen Gol por "lesiones".

