Gabriel Rolón habló sobre el amor y la imperfección en las parejas actuales.

El reconocido psicoanalista y escritor Gabriel Rolón volvió a marcar la agenda con una profunda reflexión sobre las parejas, las expectativas afectivas y la dificultad de sostener vínculos sanos en los tiempos que corren. En un análisis sin anestesia, el especialista dejó al descubierto los motivos por los que tantas personas terminan estancadas en relaciones que no las hacen felices.

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Durante una entrevista televisiva con La Nación +, Rolón lanzó un diagnóstico tajante sobre la realidad sentimental de muchos argentinos: “La mayoría de las personas tienen desgraciadamente parejas que no querrían tener, o porque no han terminado de aceptar eso que de su pareja no les gusta y sufren, o porque ya está, se han resignado”.

El amor, el deseo y la imperfección del otro

Para el psicólogo, una de las mayores trampas a la hora de construir una relación es la búsqueda de la perfección o la incapacidad para lidiar con lo feo del ser humano. En ese sentido, fue muy claro al remarcar el verdadero sentido de querer a alguien: “¿Qué gracia tiene amar a alguien que es perfecto? La gracia del amor es abrazar también la imperfección del otro”.

Según explicó el autor, amar implica entender que el compañero es un ser "recorrido por la falta, por el miedo y por la angustia", al igual que uno mismo. Sin embargo, la falta de aceptación sobre esas zonas oscuras o la propia incomodidad suelen derivar en la frustración o la mera resignación diaria.

Gabriel Rolón habló sobre el amor y la imperfección en las parejas actuales.

Rolón también profundizó sobre la naturaleza del deseo y cómo nos moviliza en la vida cotidiana: “El deseo te incomoda porque te señala la falta. Se desea lo que no se tiene”, sostuvo, al tiempo que advirtió que la condición humana exige convivir con el "sentimiento trágico de la vida", sabiendo que nada es para siempre pero aprendiendo a habitar las faltas sin caer en vínculos vacíos o por mero mandato.

Quién es Gabriel Rolón y cuáles son sus libros más conocidos

Nacido en el partido de La Matanza y egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Gabriel Rolón se consolidó como una de las figuras más influyentes de la divulgación del psicoanálisis en la Argentina y la región. A lo largo de su carrera, combinó la práctica clínica en su diván con una fuerte presencia en medios de comunicación, radio, televisión y teatro.

Su salto a la masividad editorial ocurrió con la publicación de Historias de diván (2007), un libro que recopila casos clínicos y reflexiones sobre el dolor humano, convirtiéndose en un verdadero éxito de ventas. A partir de allí, desarrolló una prolífica producción bibliográfica que incluye ensayos, novelas y análisis sobre las emociones humanas.

Entre sus obras más destacadas y leídas por el público se encuentran:

Historias de diván (2007): relatos basados en experiencias analíticas sobre la pérdida, el amor y la superación.

Palabras cruzadas (2009): un recorrido por el dolor, las verdades ocultas y los procesos de sanación.

Los padecientes (2010): su primera novela de suspenso e investigación psicológica, que luego fue llevada al cine.

Encuentros (El lado B del amor) (2012): un análisis crítico sobre los mitos del amor romántico y los desencuentros afectivos.

El duelo (2020): un ensayo profundo sobre cómo afrontar las pérdidas, el dolor y las ausencias.

La felicidad (2023): una interpelación a los discursos modernos sobre la obligación de estar bien y la búsqueda de plenitud.

La soledad (2025): una mirada sobre las contradicciones de estar solo, el aislamiento y la reconexión personal.

A través de sus publicaciones, obras teatrales y presentaciones públicas, Rolón continúa situándose como un referente obligado al momento de debatir sobre los lazos afectivos, la salud mental y las contradicciones de la vida cotidiana.