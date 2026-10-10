Fuerte cambio en el mercado laboral: el 73% de los argentinos cambiaría de trabajo si le exigen volver a la oficina

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, una consultora publicó un informe esta semana en el que reveló que un alto porcentaje de los argentinos comenzó a priorizar la salud mental a la hora de buscar trabajo. El dato reveló que el 73% buscaría otro empleo si su empresa le exigiera asistir a la oficina con mayor frecuencia.

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De acuerdo a lo que afirmaron los autores del documento, el dato refleja "un peso creciente del bienestar emocional y la flexibilidad en las decisiones laborales". La conclusión final del estudio asegura que el salario y las oportunidades de crecimiento ya no son los únicos factores que se tienen en cuenta a la hora de elegir un trabajo.

El dato lo reveló la Guía Salarial 2026 de la consultora Michael Page, que identificó los beneficios relacionados con la salud como los más valorados por los trabajadores argentinos. Detrás aparecen los bonos por desempeño, los esquemas de trabajo híbrido, la flexibilidad horaria y los días adicionales de vacaciones, elementos que forman parte de las condiciones que los profesionales consideran antes de aceptar una propuesta.

Además, el informe advierte sobre las dificultades para mantener el equilibrio entre la vida personal y el trabajo. En Argentina, el 40% de los profesionales considera que podría perder ese balance si aceptara un nuevo empleo, una preocupación que muestra cómo las condiciones cotidianas de trabajo pueden pesar tanto como las perspectivas de desarrollo profesional.

Los datos adquieren relevancia en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. La fecha busca promover la concientización sobre la importancia del bienestar emocional y la necesidad de sostener políticas de cuidado, también en los ámbitos laborales. "Priorizar el bienestar emocional en el trabajo no es solo una responsabilidad. Se trata de una necesidad estratégica para las organizaciones", sostuvo Miguel Carugati, socio de Page Executive para Latinoamérica. El ejecutivo remarcó que las acciones vinculadas con la salud mental deben mantenerse durante todo el año y no limitarse a campañas puntuales de concientización.

Salud mental: por qué los trabajadores priorizan el bienestar sobre los ascensos

La tendencia también se observa entre los puestos jerárquicos. Según el estudio Executive Compensation & Talent Trends 2026, elaborado por Page Executive, el 94% de los líderes consultados está abierto a asumir un nuevo rol. Sin embargo, la búsqueda de un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal aparece entre las principales motivaciones para cambiar de puesto.

En ese segmento, el 74% considera que el balance entre el trabajo y la vida personal es uno de los aspectos más importantes al evaluar su situación laboral, mientras que el 57% menciona la salud mental. A su vez, el 46% identifica la flexibilidad y el equilibrio entre las responsabilidades laborales y personales como los principales factores que podría perder al cambiar de posición.

Otro dato relevante es que, en Argentina, uno de cada dos líderes afirma que rechazaría una promoción si implicara un deterioro de su bienestar. La cifra pone en evidencia un cambio en la manera de evaluar el crecimiento profesional: acceder a un cargo de mayor responsabilidad no necesariamente resulta atractivo si supone resignar tiempo personal o enfrentar condiciones laborales que afecten la calidad de vida.

Empatía y confianza, dos claves para los nuevos liderazgos

El cambio de prioridades también alcanza a las empresas y a sus criterios para seleccionar responsables de equipos. Si bien la experiencia y las capacidades técnicas continúan siendo importantes, los estudios de Page Executive destacan el peso creciente de habilidades interpersonales como la empatía, la honestidad, el equilibrio emocional y la capacidad de generar confianza.