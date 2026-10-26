Fuera de las llanuras: el imponente paraje serrano con pozones de agua transparente que casi nadie conoce en Santiago del Estero ideal para una escapada

Santiago del Estero resguarda en su extremo meridional una geografía que desafía la imagen habitual de sus llanuras. En las entrañas del departamento Ojo de Agua, el paraje El Cajón emerge como una revelación para los amantes del turismo de aventura y el descanso silencioso. Este rincón serrano combina arroyos de aguas puras, encajonamientos rocosos de belleza escénica y un entorno autóctono preservado de las multitudes. La tranquilidad de su paisaje agreste invita a desensillar, escuchar el murmullo de las cascadas y explorar una faceta completamente inédita del sur santiagueño.

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Saltos de agua, piletas de piedra y el encanto geológico

El arroyo que serpentea por la zona marca la identidad del paraje y moldea su relieve. A medida que el cauce gana caudal, el agua se abre paso entre desniveles pronunciados y moles de granito, creando un espectáculo visual fascinante. El río forma piletas profundas y remansos cristalinos ideales para refrescarse durante los meses de calor o descansar sobre las rocas. La geografía local bautizó al lugar por la disposición de sus paredones rocosos: en varios tramos, el agua fluye encajonada entre altos bloques de piedra, ofreciendo marcos fotográficos únicos. Senderos de dificultad baja y media permiten recorrer los contornos del arroyo, atravesando vegetación autóctona y miradores naturales sin contaminación sonora ni urbana.

El circuito arqueológico e histórico

Quienes buscan enriquecer la jornada con patrimonio cultural pueden combinar la caminata de El Cajón con otros sitios de valor arqueológico e histórico cercanos dentro de la misma región. A pocos kilómetros destacan las Serranías de Cantamampa, un sitio que resguarda aleros de piedra con pictografías aborígenes que representan la fauna local y escenas rituales. Asimismo, El Tajamar exhibe un antiguo embalse colonial construido por la orden jesuita que testimonia la ingeniería hidráulica de los siglos XVII y XVIII en el sur santiagueño.

Morteros de piedra y arte rupestre en las sierras

Más allá de su valor paisajístico, la zona atesora una riqueza patrimonial incalculable. Antiguas comunidades originarias habitaron estas sierras siglos atrás, dejando huellas imborrables sobre la piedra que los visitantes pueden contemplar durante sus caminatas. Sobre las rocas que bordean el arroyo se aprecian numerosos morteros cavados a mano, utilizados históricamente para la molienda de frutos de algarrobo y granos. Las paredes de piedra resguardan pinturas y grabados ancestrales que documentan la cosmovisión de los primeros pobladores de la región.

Dónde queda El Cajón y cómo llegar

Para visitar este rincón serrano, los viajeros deben tomar como punto de referencia la ciudad de Villa Ojo de Agua, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 9 en el sur provincial. El paraje se encuentra a unos 15 kilómetros de la cabecera departamental. Se accede mediante caminos de tierra y ripio que bordean las serranías en un trayecto que demanda entre 20 y 30 minutos de manejo. Durante las épocas de lluvia, resulta indispensable consultar el estado de los accesos antes de ingresar con vehículos bajos.