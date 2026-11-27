Lo que parecía una tarea rutinaria de mantenimiento terminó convertido en un episodio de tensión para una familia del barrio Valle Escondido, en el noroeste de la ciudad de Córdoba. Los residentes advirtieron la presencia de una serpiente enroscada dentro de la casilla que aloja el filtro de la pileta de su vivienda. La ubicación del animal generó una situación de riesgo potencial, ya que se trata de un espacio que suele manipularse de forma cotidiana para el mantenimiento del agua. Ante el aviso, efectivos de la Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba se trasladaron al domicilio y procedieron a capturar al ejemplar de manera segura. Según informó la fuerza a través de sus canales oficiales, el operativo permitió "evitar posibles riesgos para los vecinos y resguardar la fauna silvestre" al mismo tiempo. Una vez capturado, el animal fue retirado del domicilio conforme a los protocolos de manejo vigentes.

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Qué es la yarará chica y por qué aparece en zonas urbanas

La yarará chica (Bothrops diporus) es una de las serpientes venenosas más comunes de Argentina y la responsable de la mayor cantidad de accidentes ofídicos en el país. Los ejemplares adultos raramente superan el metro de longitud y se distinguen por una coloración de fondo castaño claro o grisácea, con manchas de forma trapezoidal o en reloj de arena a lo largo del cuerpo. Posee fosetas loreales, dos orificios entre las narinas y los ojos que funcionan como órganos termosensores y le permiten detectar variaciones de temperatura en el entorno. Su veneno provoca coagulación de la sangre, necrosis y efectos hemorrágicos en el tejido local; si bien las mordeduras raramente son fatales con atención médica oportuna, pueden derivar en daño tisular severo con secuelas funcionales permanentes.

La especie habita en casi todas las provincias argentinas —con excepción de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego— y se adapta con facilidad a ambientes perturbados, incluidas zonas periurbanas. Su presencia en barrios privados y áreas residenciales no es infrecuente: el grupo de las yararás figura entre las serpientes más observadas en entornos urbanizados de la región, precisamente por su mayor adaptabilidad a los cambios en el hábitat. Es de hábitos crepusculares y nocturnos, se alimenta principalmente de pequeños roedores y, cuando se siente amenazada, puede tornarse agresiva: agita la punta de la cola contra el suelo o la vegetación, generando un sonido que evoca al de la serpiente de cascabel.

Qué hacer (y qué no) ante una mordedura

Las autoridades sanitarias y ambientales de Córdoba coinciden en una recomendación básica: no acercarse, no tocar y no intentar capturar al animal por cuenta propia, aunque parezca inmóvil o inofensivo. El primer paso ante un hallazgo de estas características es mantener la distancia y llamar al 911 para que personal especializado se haga cargo del procedimiento. En caso de mordedura, la conducta correcta es trasladar a la persona afectada de forma inmediata al centro de salud más cercano. Mientras se realiza el traslado, se recomienda mantener al accidentado en reposo, calmo y con el miembro afectado inmovilizado, además de suministrarle agua en abundancia. La administración del antiveneno es competencia exclusiva del personal médico, ya que requiere determinar el tipo de suero adecuado, estimar la dosis según la gravedad de los síntomas y aplicarlo por vía endovenosa.

Existen conductas expresamente contraindicadas: realizar torniquetes o ligaduras, succionar la herida, practicar cortes o incisiones, aplicar remedios caseros —como querosene, grasa o metales calientes— o consumir bebidas alcohólicas. Como medida de prevención domiciliaria, los organismos de salud y ambiente recomiendan mantener el peridomicilio con el pasto corto, libre de malezas y sin acumulación de residuos o materiales que puedan funcionar como refugio tanto para serpientes como para los roedores que les sirven de alimento. También se sugiere revisar el calzado antes de ponérselo y no introducir las manos en huecos, grietas o espacios oscuros sin antes verificar su contenido. La prevención, insisten desde la fuerza, es responsabilidad de todos.