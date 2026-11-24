Fue fundado en 1884 por un inmigrante italiano pero la crisis del '30 lo golpeó: el pueblo del que hoy solo quedan escombros.

Al noroeste de la provincia de Buenos Aires se encuentra San Mauricio, un pueblo del que hoy solo quedan escombros y ruinas, y que es perfecto para una escapada. Fundado en 1884 por Mauricio Duva, un inmigrante italiano, supo contar con una vida urbana atravesada por el ferrocarril, alrededor del cual se asentaron una escuela, iglesia y hasta un hotel.

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Sin embargo, la crisis de 1929 y, mucho tiempo después, la del 2001, tenían otros planes para esta localidad bonaerense. Ambas junto a las inundaciones de los años '80, terminaron por expulsar a los pocos habitantes que aún permanecían en lo que supo ser su hogar.

San Mauricio es el destino ideal para los amantes de los pueblos fantasmas.

Hoy, San Mauricio se configura como un destino ideal para quienes adoran viajar y conocer pueblos fantasmas, los cuales abundan en el interior de la provincia. La mayoría de ellos supieron brillar al calor del ferrocarril y terminaron por sufrir un duro derrotero con el corte de los ramales.

Qué hacer en San Mauricio, el pueblo fantasma del noroeste bonaerense

San Mauricio es el destino perfecto para los amantes de la historia. Visitarlo es como viajar en el tiempo, ya que entre los pastizales se erigen las ruinas de lo que supo ser una localidad ferroviaria. En este sentido, es un gran escenario para ir y sacar fotos, así como para entender de cerca las consecuencias que tuvo para el país la crisis ferroviaria que sacudió el siglo pasado.

Quienes han ido recomiendan caminar por sus calles tranquilas y observar los restos del pueblo, como la fachada de la antigua capilla, los vestigios de la estación ferroviaria del ramal del Ferrocarril Sarmiento, la casona vinculada al fundador y la Escuela N° 3 José Manuel Estrada.

A cuánto queda San Mauricio de CABA y cómo llegar

San Mauricio es un destino para visitar en complemento a otro viaje, ya que es bastante lejano de la Ciudad de Buenos Aires y no cuenta con lugares para hospedarse. Queda a unos 533 km en auto desde la capital, por lo que el viaje dura alrededor de 7 horas y 5 minutos, dependiendo del tránsito. Para ir es necesario tomar el corredor del oeste y continuar hacia el noroeste bonaerense por la RN 188.