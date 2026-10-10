Fue a cubrir la peregrinación a Luján, le robaron la cámara y siguió filmando con el celular: “La fe de la gente me hizo seguir” 

Indira filmando ya con el celular. FOTO: @agustinamaria.fotografia

Indira arrancó el día 6:30 desde su casa de La Plata entusiasmada porque iba a cubrir por primera vez la peregrinación a Luján. Tomó un colectivo, el subte y el Tren Sarmiento hasta Liniers con cámara en mano sin saber que horas más tarde se iba a enfrentar con el robo de su herramienta de trabajo pero también con la mayor expresión de fe: dos millones de personas caminando a pedir y agradecer a la Virgen. Tras el robo, ella siguió filmando con su celular y el video ya obtuvo 86,2 mil visualizaciones. “La fe de la gente me hizo seguir” , expresó a El Destape.

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Indira es fotógrafa freelance y se destaca por sus trabajos audiovisuales en Boca Juniors pero también en movilizaciones populares, y este año decidió cubrir por primera vez la peregrinación a Luján. Anunció con mucha alegría en sus redes sociales que iba a cubrir uno de los eventos de fe más importantes del país en una edición que tuvo una mística particular por el diluvio que acompañó la primera etapa de la caminata.

“Yo estuve un ratito antes de las 10 en Liniers. Fui específicamente a ese horario para poder grabar la salida de la Virgen y después continuar el recorrido con una amiga fotógrafa, e ir avanzando en el auto para ir captando distintas etapas de la peregrinación, donde obviamente la gente cada vez va más cansada”, contó a El Destape sobre el plan de la cobertura. Pero cuando comenzó a grabar la salida de la virgen en medio de la lluvia, sufrió el robo de su cámara. “No me imaginé que me iban a robar acá”, admitió.

Ese sábado, la fotógrafa y editora de videos de 29 años salió de La Plata aproximadamente 6:30 de la mañana, tomó el colectivo 195 de su ciudad hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí tomó el subte hasta la estación Once, donde subió al Tren Sarmiento hasta Liniers.

La desesperación la tomó por completo y en medio de la misa empezó a gritar que le había robado la cámara. “Enseguida arranqué a gritar ‘me robaron la cámara, me robaron’, grité como más podía y aún así sentía que no se escuchaba. Las personas más cercanas a mí me miraban como con cara de desconcierto, no habían visto nada. Hasta una señora me calló porque ya había arrancado la misa”.

“Sentí un vacío enorme, no podía creer lo que estaba pasando”, admitió pero reveló que en ese momento en medio de la desesperación “en ningún momento fue su opción irse a su casa”. “Me quedé, me quedé porque yo fui a grabar y estaba entusiasmada con grabar la peregrinación que me parece muy emocionante e interesante”, expresó.

Y seguir filmando

Entonces, Indira sacó su celular y siguió filmando hasta el final pero con una particularidad: ver a la gente yendo a pedir y agradecer la incentivó a continuar con la cobertura que más tarde llegó a 86,2 mil visualizaciones. “Lo que me pasaba también, es que más allá de todo el bajón que pasé y eso, estaba rodeada de gente que estaba yendo a peregrinar, muchos a agradecer, pero muchos otros también a pedir. Y ahí es donde me dije a mi misma: ‘sí, es un bajón y me quiero morir y todo, pero no deja de ser material y estoy rodeada de gente que está yendo por cosas de la vida graves de salud, de laburo, entonces el contexto era ese e intenté buscar un equilibrio y no perder de vista que lo mío estaba siendo solamente material”.

Durante la peregrinación, Indira hizo una gran travesía para seguir registrando con su celular las imágenes de la caminata que recorre unos 60 kilómetros hasta el santuario e incluye los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes del arribo a Luján. Entre las miles de personas, ella recuerda una imagen que le quedó para siempre. “Una imagen me conmovió y justito llegue a grabarla, está en el video, es un hombre llevando a una señora grande en sillas de ruedas”, expresó conmovida.

Después, contó que observó algo que quizá pasa desapercibido, pero mucha gente con calzados inadecuados para tanta caminata. “Quizá, seguramente, sean las únicas zapatillas que vieron mejores para encarar la peregrinación, pero era evidente que se iban a lastimar bastante”. En ese momento, confesó que sintió admiración porque “iban cumpliendo ese objetivo de llegar, sin más, sin tener las mejores condiciones ni mucho menos”.

Luego, Indira hizo la denuncia y al mismo tiempo comenzó recibió mucha ayuda de personas que conocieron su historia a través de las redes sociales. Desde ofrecerles sus equipos para trabajar hasta impulsarla para realizar rifas y colectas. “Yo de todo esto resalto la red de gente, la contención y la ayuda entre nosotros”, expresó.

“Al fin y al cabo es la gente la ayuda a la gente, definitivamente es así. Y que con lo que a cada uno le toca, siempre que se pueda, hay que seguir adelante nomás. La razón por la que estuve ahí fue más grande que cualquier impedimento y eso también lo vi reflejado en la gente, que ya cansada y con los pies rotos siguen para adelante”, cerró.

Cómo ayudar a Indira

La fotógrafa está recaudando fondos a través del alias CAMARA.INDI en donde sorteará un pack de contenidos para redes sociales (y es transferible, por si quien gana no tiene marca/emprendimiento/local, se lo puede pasar a quien quiera). Y por otro, sortea 2 plateas para Boca vs. Defensa y Justicia (clausura) + productos Bosteros , al alias CAMARA.INDIBOCA y el valor es $20.000 , sortea el 4/11 por lotería nacional nocturna.