La Embajada de Francia en Argentina abrió una convocatoria para que jóvenes argentinos puedan trabajar durante siete meses en establecimientos educativos del país europeo. Se trata del Programa de Asistentes de Español en Francia 2027-2028, que permite adquirir experiencia dentro del sistema educativo francés y participar en actividades de enseñanza del idioma y difusión de la cultura argentina.

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La propuesta está destinada a estudiantes de educación superior de cualquier disciplina y, como novedad de esta edición, también podrán postularse profesores recientemente graduados de cualquier especialidad, aunque no estén cursando otra carrera.

Buscan jóvenes argentinos para trabajar siete meses en Francia. Foto: Kstudio

El programa se desarrollará entre el 1 de octubre de 2027 y el 30 de abril de 2028. Durante ese período, los seleccionados colaborarán con docentes de español en establecimientos escolares franceses, donde realizarán actividades pedagógicas, lingüísticas e interculturales. La carga horaria habitual será de 12 horas semanales.

Quiénes pueden participar de la convocatoria para trabajar en Francia

La convocatoria está dirigida a jóvenes argentinos de entre 20 y 35 años al 31 de diciembre de 2027 que cumplan con las condiciones establecidas en las bases. Además, los postulantes deben acreditar un nivel mínimo B1 de francés. Pueden inscribirse:

Estudiantes de educación superior: alumnos regulares de carreras de grado o posgrado, de cualquier disciplina, en universidades o institutos superiores argentinos, públicos o privados. Quienes cursen su primera carrera de grado deberán tener aprobado al menos el 50% del plan de estudios.

alumnos regulares de carreras de grado o posgrado, de cualquier disciplina, en universidades o institutos superiores argentinos, públicos o privados. Quienes cursen su primera carrera de grado deberán tener aprobado al menos el 50% del plan de estudios. Profesores recientemente graduados: egresados de profesorados de cualquier especialidad, siempre que hayan obtenido su título dentro de los cinco años anteriores al cierre de la convocatoria. No necesitan estar cursando otra carrera.

Cómo anotarse para trabajar como asistente de español en Francia

La inscripción permanecerá abierta hasta el 5 de marzo de 2027 a las 23:59 (hora argentina). Para completar la postulación es necesario realizar dos trámites obligatorios. En primer lugar, hay que completar el formulario en línea del Institut français d’Argentine, que permite descargar las bases y el reglamento de la convocatoria y aportar la información académica y profesional solicitada.

Después, los interesados deben crear un perfil en la plataforma ADELE de France Éducation international, completar el expediente, adjuntar la documentación requerida y validar la candidatura. Es importante tener en cuenta que ambos pasos deben estar completos antes del cierre de la inscripción. Realizar solamente uno de los dos trámites no alcanza para formalizar la postulación. Para consultas se puede escribir a linguisticofrancia@gmail.com.