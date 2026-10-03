Francesc Torralba, filósofo: "Un hijo puede ser un motivo infinito de felicidad, pero también un motivo infinito de sufrimiento"

La decisión de encarar la crianza en la sociedad actual conlleva interrogantes éticos y emocionales inéditos. Sobre estas complejidades reflexionó el filósofo y teólogo Francesc Torralba, quien puso en debate las tensiones y el nivel de compromiso que demanda el cuidado de las nuevas generaciones: "Un hijo puede ser un motivo infinito de felicidad, pero también un motivo infinito de sufrimiento. Algunos se arrepienten, pero no lo dicen".

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Durante una intervención en el pódcast Gente sin límites, conducido por Josef Ajram, el doctor en Filosofía sostuvo que la responsabilidad de criar requiere un nivel de entrega absoluto que no siempre es visibilizado.

El escenario de incertidumbre y el rechazo a los juicios sumarios

En sus declaraciones, el pensador cuestionó las críticas automáticas dirigidas hacia las personas que eligen no tener descendencia para preservar su bienestar personal. Al respecto, argumentó que ejercer el rol de progenitor constituye una "inversión a fondo perdido" que demanda un esfuerzo constante y que, en ocasiones, se transforma en una fuente de malestar.

Torralba enmarcó esta problemática en el contexto socioeconómico y político actual:

Incertidumbre planetaria: remarcó que el escenario global se encuentra atravesado por amenazas como el cambio climático, el desarrollo sin control de la inteligencia artificial y la conducción de líderes políticos con rasgos narcisistas.

El dilema de la vulnerabilidad: cuestionó si el contexto contemporáneo resulta el ámbito adecuado para la llegada de niños a un entorno marcado por la inestabilidad.

"Un motivo infinito de felicidad o de sufrimiento": la profunda mirada del filósofo Francesc Torralba sobre la crianza.

A pesar de estas advertencias, el especialista catalogó la experiencia de criar como una "bendición" y un "acto de donación". Según su visión, la gratificación principal reside en acompañar al individuo en el desarrollo y concreción de su propio plan de vida gracias al sostén recibido.

Paternidad y responsabilidad: "Es un error intentar ser amigos"

Otro de los ejes centrales expuestos por el académico residió en la delimitación de roles dentro de la estructura familiar. Torralba se manifestó en contra de equiparar el vínculo entre padres e hijos con un lazo de amistad: "Es un error que los padres intenten ser amigos de sus hijos. La amistad nunca se ha descrito como una relación paternofilial o maternofilial y la relación paternofilial de entrada es de responsabilidad".

"No es una relación asimétrica, ni dos iguales que deciden compartir problemas o ayudarse. Un padre tiene que corregir, premiar, poner límites y ser ejemplo", planteó y concluyó que la función primordial de los progenitores requiere asumir la guía, fijar pautas claras de comportamiento y actuar como modelo de conducta, distanciándose de la simetría propia de las relaciones entre pares.