¿Quiénes son los principales fotógrafos argentinos?

La fotografía es un arte que rescata instantes fundamentales de la existencia de una persona o un pueblo y los congela para la eternidad. Como todo arte, se mantiene viva gracias a sus artistas. Por eso hoy vamos a conocer a las fotógrafas y fotógrafos argentinos más influyentes a nivel internacional.

Estos fotógrafos captaron con la lente desde eventos únicos en nuestra historia hasta la moda y los lugares característicos de nuestro país. Otros retrataron a personajes de la cultura popular en su intimidad.

Sus fotografías transforman los lugares comunes en algo bello y trascendente. Captan cada mínimo gesto para que no pase desapercibido. Realizan magia con su lente. Acompañanos a descubrir a los fotógrafos argentinos más importantes de la historia.

Fotógrafos argentinos que debes conocer

Alicia D'Amico

Comencemos con Alicia D'Amico, quien fue una de las fotógrafas argentinas más importantes del siglo XX. Ella encarnó la transición entre las fotógrafas europeas de estudio a las jóvenes reporteras gráficas de nuestros días.

D'Amico nació en Buenos Aires, en 1933. En 1955 recibió una beca del gobierno para perfeccionarse en París. Estudió fotografía en el estudio de su padre Luis D'Amico y luego con Annemarie Heinrich.

Entre 1960 y 1983 tuvo su propio estudio compartido con Sara Facio, con quien compartiera también el Premio Konex a la fotografía de 1982. En 1973 fundó con Facio y María Cristina Orive la primera editora fotográfica en América del Sur, llamada La Azotea.

Participó como una de las fundadoras del Consejo Argentino de Fotografía en 1979. Colaboró en la institución hasta 1987. También es una de las fundadoras de Lugar de Mujer, una de las primeras instituciones feministas de Argentina, surgida en 1982.

Su trabajo se centró en la docencia y la colaboración en libros. Fotografío a muchos artistas e intelectuales de Sudamérica. Entre ellos, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Pablo Neruda y Astor Piazzolla.

Alicia D'Amico recibió muchos premios, como el de Artista de la Federation International de L’Art Photographique (Suiza, 1965) o Primer Premio en el Concurso de Países Escandinavos (Dinamarca, 1969). Murió en Buenos Aires el 30 de agosto de 2001.

Anatole Saderman

Anatole Saderman nació en 1904 y murió en 1993. Fue un fotógrafo ruso nacionalizado argentino. Se especializaba en retrato y tenía un estilo inconfundible. Así como una capacidad especial para hallar el momento oportuno y el gesto exacto que expresara la personalidad de aquellos a quienes retrataba.

La familia Saderman se estableció en Berlín en 1921. Allí, Anatole estudió filología eslava, historia del arte y dibujo. Cuando Hitler llegó al poder emigraron a Sudamérica.

Anatole realizó sus primeras fotografías en 1926, y comenzó a hacer retratos. Aprendió laboratorio, haciendo además retratos a lápiz e iluminando fotografías. En 1932 se mudó a Buenos Aires e ingresó en el estudio Van Dyck. Dos años después abrió su propio estudio.

En 1960 el Fondo Nacional de las Artes incorporó a su colección unos 300 retratos de Saderman de artistas plásticos argentinos. Entre 1962 y 1966, Anatole vivió en Roma, donde exhibió paisajes urbanos en la Galería Nova Pesa.

Tras regresar a Argentina realizó diversas exposiciones y fue docente. Saderman retrató a artistas como Borges, Pier Paolo Pasolini, Pablo Neruda, Alejandra Pizarnik, Ernesto Sabato, Nicolás Guillén y Maria Elena Walsh.

Recibió el premio Konex en el año 1982. Dos años después fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

Annemarie Heinrich

Annemarie Heinrich nació en Alemania en 1912 y se nacionalizó argentina. A lo largo de sus 60 años de carrera, esta destacada fotógrafa abordó diversas temáticas, desarrollando un lenguaje fotográfico y un estilo propio.

La familia Heinrich emigró hacia Argentina en 1926, asentándose en Larroque, pequeña ciudad de Entre Ríos. Annemarie aprendió fotografía de la mano de su tío Karel. Cuando su familia se mudó a Villa Ballester, ella instaló en la casa un cuarto oscuro de fotografía.

Heinrich hizo producciones para cine, teatro, radio y fotonovela. Se convirtió así en una de las profesionales más reconocidas del país. En los años 40 y 50, toda personalidad del mundo del espectáculo ansiaba ser fotografiada por Annemarie. Fue socia fundadora del Foto Club Argentino.

Fue quizás la primera en Argentina que trató la fotografía como un arte. Sus obras se exhiben en el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y en varios museos internacionales. Fue declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Murió en 2005.

Carlos Bosch

Carlos Bosch nació en Buenos Aires en 1945. Estudió artes plásticas, antropología y cine. Entre 1968 y 1975 trabajó como fotógrafo en la Editorial Abril. Allí fue reportero gráfico, fotógrafo de modas y de arquitectura. También hizo fotografía publicitaria para diversas agencias.

Bosch fue además jefe de fotografía del diario Noticias. Amenazado de muerte, decidió abandonar la Argentina en noviembre de 1975. Se exilió en España, donde fundó la primera Asociación de Reporteros Gráficos.

En 1976 se mudó a Barcelona, donde trabajó en el diario El Correo Catalán, la revista Cambio 16 y en Primera Plana. Fue cofundador del diario El Periódico de Cataluña, donde trabajó como editor-jefe de fotografía.

Se infiltró durante tres años entre los fascistas madrileños para hacer un gran fotorreportaje. Asimismo, registró la primera manifestación del orgullo gay y la invasión soviética en Afganistán. También hizo reportajes en encuentros clandestinos con ETA, retrató a Salvador Dalí postrado en un hospital, y a Julio Cortázar, meses antes de morir en París.

En 1986 se instaló en Luxemburgo. Desde allí colaboró de manera independiente con muchas revistas europeas. Regresó a la Argentina en 2007, para radicarse definitivamente. Murió el 22 de junio del 2020, a los 75 años.

Daniel García

Daniel es reportero gráfico desde 1977. Considerado uno de los mejores fotógrafos argentinos de prensa, fue fotógrafo y editor fotográfico de la agencia Diarios y Noticias (DyN) por más de 30 años.

Desde 1985 se desempeña como jefe regional de fotografía de la agencia France-Presse (AFP), con sede en Buenos Aires. Captó con su lente las acciones y movilizaciones de las Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos durante la última dictadura.

García también cubrió, entre innumerables eventos, nueve mundiales de fútbol. Además fotografió elecciones y asunciones presidenciales, golpes de Estado y rebeliones militares en América Latina, además de la guerra por las Islas Malvinas.

Grete Stern

Grete Stern nació en Elberfeld, Alemania, el 9 de mayo de 1904. Fue una diseñadora y fotógrafa alemana nacionalizada argentina, discípula de la Escuela de la Bauhaus.

Tras la llegada de Hitler al poder, tuvo que emigrar por su origen judío y su ideología de izquierda. Fue hacia Londres, donde abrió un estudio en 1934. Tuvo una relación con el fotógrafo argentino Horacio Coppola, con quien finalmente se casó.

Junto a Coppola se trasladó a Argentina, donde dejó la mayor parte de su legado fotográfico. Su casa familiar en Buenos Aires fue un punto de encuentro de intelectuales.

Entre las amistades que la visitaban podemos mencionar a figuras como Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, o Clement Moreau. Retrató a personalidades internacionales de la talla de Bertolt Brecht.

Grete Stern llegó a Argentina por haberse casado con el fotógrafo Horacio Coppola. Ya divorciada, se quedó a vivir y trabajar en nuestro país.

Una vez divorciada, se quedó en Argentina. Viajó por el país y conoció a los pueblos originarios, a quienes fotografió y con los cuales se involucró de modo especial. Fue profesora de fotografía en la Universidad de Resistencia, en Chaco, y se dedicó a los problemas sociales de la comunidad originaria en esa zona.

En 1982 recibió el Premio Konex como una de las 5 mejores fotógrafas de la historia en Argentina. Debido a una dolencia ocular, abandonó la fotografía en 1985. Murió en Buenos Aires, el 24 de diciembre de 1999.

Juan Di Sandro

Juan Di Sandro fue un fotógrafo ítalo-argentino, considerado el decano de los reporteros gráficos en Argentina. Nació en Colli a Volturno, pero su familia emigró y se instaló en Buenos Aires cuando Juan tenía apenas doce años.

Juan Di Sandro es considerado el decano de los reporteros gráficos en nuestro país. Él cubrió la llegada del hidroavión Plus Ultra en 1926.

A esa corta edad, Di Sandro comenzó como aprendiz de fotógrafo con Palestrini. A los quince años se incorporó al periódico La Nación, donde siguió trabajando hasta 1976.

Sus primeros trabajos se vinculaban con la fotografía industrial y la publicidad. Aunque paulatinamente fue ampliando su temática. Captó importantes acontecimientos como la llegada del hidroavión español Plus Ultra (1926), la del Zepelín (1934) o el incendio de la tienda de El Coloso (1937).

Junto a su trabajo periodístico hizo fotografías para concursos y certámenes. En 1942 participó en el Primer salón de fotografía periodística. A mediados de los 50 participó en el grupo Carpeta de los diez, un importante foro de debate fotográfico y de intercambio de opiniones. Juan Di Sandro murió en Buenos Aires el 22 de junio de 1988, a los 90 años.

Pablo Ernesto Piovano

Pablo Ernesto Piovano nació en Buenos Aires y comenzó desde temprano con su oficio. Desde sus 18 años trabaja como fotoperiodista en el diario Página/12. En 2005 y 2014 obtuvo la beca de la Fundación García Márquez por la gran calidad de sus trabajos.

Durante 2001, Piovano documentó la crisis social y política que se vivía en Argentina. Producto de ese trabajo, en 2002 publicó un libro llamado “Episodios argentinos, diciembre y después”, en conjunto con otros cuatro fotógrafos argentinos.

Entre 2004 y 2008 coordinó un taller para niños y adolescentes en situación de riesgo social en Isla Maciel, en Dock Sud. Su trabajo en el taller dio como resultado el libro “Ojos y voces de la Isla”. Uno de sus más recientes trabajos, denominado “El costo humano de los agrotóxicos”, fue premiado en muchas partes del mundo.

Pablo Ernesto Piovano trabajó en la cobertura de la Reforma Previsional, en 2017. Allí recibió 10 impactos de balas de goma

Pablo Ernesto Piovano también tuvo un rol fundamental en la cobertura de la Reforma Previsional, durante el gobierno de Mauricio Macri. En las manifestaciones en contra de la Reforma, Piovano recibió 10 balas de goma disparadas por la policía.

Horacio Coppola

Horacio Coppola nació en Buenos Aires en 1906, misma ciudad en la que murió a los 106 años. Estudió en el Departamento de Fotografía de la Bauhaus en Berlín. Allí conoció a Grete Stern.

Al regresar a Buenos Aires en 1935 se dedicó exclusivamente a la fotografía. En su obra se destacan la serie sobre arte precolombino y sobre el trabajo del escultor brasileño Aleijadinho. También sobresalen sus fotografías tomadas durante sus viajes por Europa en los años 30.

Expuso en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. También realizó exposiciones en el Instituto Valenciano de Arte Moderno y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, entre muchos otros espacios.

En el 2015, The Museum of Modern Art (MoMA), de Nueva York, presentó una exposición sobre Grete Stern y Horacio Coppola. La retrospectiva se llamó From Bauhaus to Buenos Aires. Coppola es considerado uno de los mejores fotógrafos argentinos del siglo XX.

Pedro Otero

Otro de los principales fotógrafos argentinos del siglo XX es Pedro Otero. Nacido en 1913, Otero comenzó a trabajar como ayudante en un estudio fotográfico allá por 1925. Estudió dibujo y pintura en escuelas nocturnas de Avellaneda.

Luego ingresó en la Academia de Artes Decorativas de la Nación. Continuó su formación en plástica con el maestro español Gregorio Lloret Linares. Otero trabajó en fotoperiodismo para los diarios La Libertad y La Ciudad (de Avellaneda), y Noticias Gráficas, de tiraje nacional.

En 1943 abrió su estudio fotográfico. En 1952 realizó su primera exposición individual, a la que llama “Mis fotos". Tres años después expuso por primera vez su serie "La fotografía y la música". En 1977 es invitado de honor en el Cuarto Salón Nacional de Arte Fotográfico e ingresa a la Academia Argentina de Ciencias y Arte de la Fotografía.

El Teatro Colón adquirió los vintages de la colección "La fotografía y la música". Luego de ser expuestos en el teatro, pasaron al Centro Cultural Recoleta. Debido a que las imágenes fueron mal conservadas se han destruido.

Su obra hoy forma parte de la colección de Fotografía Argentina Contemporánea del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Pedro Otero falleció el 21 de febrero de 1981, a los 68 años, en Avellaneda.

Conclusión

En este artículo conociste a algunos de los principales fotógrafos argentinos de la historia. Muchos de los acontecimientos relevantes de la vida nacional, así como los personajes de la cultura popular, los conocemos a través de su lente.

Algunos fueron fotoperiodistas, con su cámara lista para registrar los sucesos más importantes del país y el mundo. Otros optaron por los retratos o la fotografía artística. Pero todos han dejado un legado fundamental para nuestra cultura e identidad. Sus imágenes permanecerán como un registro clave para entendernos como sociedad.

