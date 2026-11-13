Fiesta Nacional del Sol con Turf, Tan Biónica y más: cómo pueden conseguir entradas gratis los jubilados

La Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá beneficios especiales para las y los jubilados que quieran participar de una de las celebraciones más importantes de la provincia de San Juan. La organización dispuso un cupo de 1000 entradas gratuitas para adultos mayores por jornada, con acceso a la Feria, los espectáculos del Velódromo y las tribunas populares del Estadio del Bicentenario.

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Para acceder al beneficio es necesario realizar un trámite presencial y acreditar la condición de jubilado. La entrega de las localidades está sujeta a la disponibilidad de cada jornada, por lo que se recomienda gestionarlas con anticipación.

Según Diario Huarpe, las entradas se pueden retirar en las boleterías del Teatro del Bicentenario, que funcionan de lunes a sábado, de 9 a 19. La atención presencial y la entrega de beneficios se extenderán hasta el 19 de noviembre.

Qué documentación se presenta y cómo hacer el trámite

Los jubilados interesados en conseguir sus entradas gratuitas deben acercarse personalmente a las boleterías del Teatro del Bicentenario y presentar documentación que acredite su condición previsional.

Para evitar inconvenientes, se recomienda llevar:

DNI.

Carnet o credencial de jubilado, en caso de contar con uno.

Recibo de haberes previsionales o una constancia que certifique el cobro de la jubilación.

Una vez en el lugar, deberán indicar para qué jornada quieren las localidades y solicitar el beneficio correspondiente. La organización estableció un límite de 1000 entradas gratuitas por día, por lo que el acceso dependerá de que todavía queden cupos disponibles.

En caso de que las localidades sin costo se hayan agotado, los jubilados tendrán una segunda alternativa. Podrán comprar entradas para las tribunas populares Norte y Sur del Estadio del Bicentenario con un 50% de descuento.

Otros beneficios en la Fiesta Nacional del Sol

El esquema de accesibilidad de la FNS 2026 también contempla facilidades para personas con discapacidad y menores de seis años. Quienes tengan alguna discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al Velódromo.

Además, para las personas que utilizan silla de ruedas se habilitarán 84 espacios en el Velódromo y otros 24 en el Estadio del Bicentenario. Estas ubicaciones deberán gestionarse en las boleterías del Teatro del Bicentenario, con la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Los menores de seis años podrán ingresar sin cargo, acompañados por un adulto responsable, a la Feria, el Velódromo, las tribunas populares y el campo de pie del Estadio. La excepción son las plateas alta y baja, donde deberán abonar entrada independientemente de su edad.

La Fiesta Nacional del Sol se desarrollará del 19 al 22 de noviembre y contará con propuestas musicales, culturales y gastronómicas. Entre los artistas confirmados para los espectáculos del Estadio se encuentran Turf y Tan Biónica, Diego Torres, Andrés Calamaro, Ángela Leiva y Desakta2.