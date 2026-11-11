¿Es feriado hoy miércoles 11 de noviembre 2026 en la Argentina por la visita del papa León XIV 2026? Qué indica el calendario

La histórica visita apostólica del papa León XIV a la Argentina ha transformado por completo la agenda institucional y social de quienes practican el catolicismo en el país, durante los últimos días. Después de sus multitudinarios encuentros en la Ciudad de Buenos Aires, también visitó Córdoba, donde encabezó una emotiva ceremonia religiosa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, y mantuvo reuniones con obispos y referentes pastorales del centro del país, antes de regresar al territorio bonaerense para los actos finales de su estadía oficial.

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¿Es feriado hoy en Argentina?

De acuerdo con la normativa oficial, este miércoles 11 de noviembre es feriado administrativo exclusivo en la provincia de Buenos Aires. Esta disposición busca ordenar el masivo flujo vehicular, garantizar la seguridad de los peregrinos y facilitar los traslados hacia los puntos de concentración. La agenda del papa León XIV para esta última jornada sostuvo una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.

Posteriormente, el líder de la Iglesia católica se trasladará hacia la ciudad de Luján. Allí, a partir de las 10:00 horas, presidirá una histórica y multitudinaria misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación espiritual del país. Concluida esta solemne celebración litúrgica, León XIV se dirigirá hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde se llevará a cabo la ceremonia oficial de despedida antes de emprender su vuelo.

El papa León XIV lleva flores al Monumento de San Martín. (Crédito de foto: EFE)

Una gira sudamericana que lleva al papa León XIV a su país

Este paso trascendental por la Argentina se enmarca dentro de una gira regional que el papa León XIV está realizando por América del Sur. El itinerario internacional del pontífice comenzó días atrás con una visita oficial a Uruguay, donde mantuvo encuentros con la feligresía local y referentes institucionales del vecino país. Tras aquel periplo por tierras charrúas, el santo padre cruzó el Río de la Plata para desarrollar su cronograma en suelo argentino, el cual motivó un esquema excepcional de asuetos que incluyó diferentes jornadas de descanso según la región.

Tras finalizar su masiva misa en Luján y completar su despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el avión papal despegará con rumbo a Lima, Perú, el país de donde es nacionalizado, para dar continuidad a su misión pastoral en el continente.