Hipertimesia: el fenómeno de las personas que recuerdan casi cada día de su vida.

Para la mayoría de las personas, reconstruir una jornada tan lejana requiere fotografías, conversaciones o alguna referencia que ayude a recuperar el recuerdo. Sin embargo, quienes tienen hipertimesia pueden hacerlo con una precisión sorprendente.

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La hipertimesia, también conocida como memoria autobiográfica altamente superior (HSAM, por sus siglas en inglés), es un fenómeno poco frecuente caracterizado por la capacidad de recordar numerosos acontecimientos de la propia vida con gran nivel de detalle. A diferencia de otras habilidades de memoria, no se centra en memorizar datos, números o información académica, sino en recuperar experiencias personales del pasado.

Según el Centro de Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria de la Universidad de California en Irvine, esta capacidad fue descrita científicamente en 2006 y desde entonces se convirtió en objeto de investigación para comprender mejor cómo funciona la memoria humana.

Cómo funciona la hipertimesia

Las personas con esta capacidad pueden recuperar recuerdos autobiográficos de manera rápida, espontánea y detallada. Una fecha específica puede funcionar como disparador para reconstruir lo que ocurrió durante esa jornada, incluso cuando pasaron muchos años.

Por ejemplo, si alguien les menciona una fecha de su adolescencia, podrían recordar qué estaban haciendo, con quién se habían encontrado o qué acontecimientos personales marcaron ese día. En algunos casos, también pueden ubicar con notable precisión cuándo sucedieron determinados episodios.

La hipertimesia es un fenómeno poco frecuente caracterizado por la capacidad de recordar numerosos acontecimientos de la propia vida con gran nivel de detalle.

Una revisión científica publicada en la revista Neuropsychology Review en 2025, que recopiló 20 estudios experimentales sobre la memoria autobiográfica altamente superior, concluyó que quienes presentan esta capacidad se destacan por recuperar recuerdos personales con rapidez, precisión y abundancia de detalles.

Sin embargo, tener hipertimesia no significa recordar absolutamente todo ni poseer una memoria infalible. La habilidad se concentra en la memoria autobiográfica y no implica necesariamente un rendimiento excepcional para aprender idiomas, estudiar materias o memorizar información sin relación con la propia experiencia.

Cuáles son sus causas y qué ocurre en el cerebro

Hasta el momento, no existe una explicación definitiva sobre por qué algunas personas desarrollan esta capacidad. Los científicos investigan diferentes aspectos del funcionamiento cerebral, entre ellos los procesos de codificación, consolidación y recuperación de los recuerdos.

La revisión científica publicada en Neuropsychology Review encontró indicios de una activación intensa de las redes cerebrales vinculadas con la memoria autobiográfica durante la recuperación de experiencias. También describió diferencias en algunas conexiones funcionales del cerebro, aunque no identificó una característica anatómica única que permita explicar por sí sola el fenómeno.

Esto significa que la hipertimesia no puede atribuirse, con la evidencia disponible, a una única región cerebral ni a una causa genética o ambiental confirmada.

Los investigadores continúan estudiando cómo interactúan la atención, la organización de los recuerdos, las asociaciones personales y otros procesos cognitivos para producir esta forma excepcional de memoria.