La región pampeana atravesará las próximas dos semanas lluvias y fuertes cambios de temperatura, acompañados por tormentas que podrían acumular más de 150 milímetros en algunos sectores agrícolas, según el último informe de perspectivas agroclimáticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El pronóstico también anticipa temperaturas superiores a los 35 grados y un posible riesgo de heladas en las serranías bonaerenses. De esta manera, El Niño vuelve a hacerse sentir con fuerza.

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Entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre se esperan precipitaciones de entre 10 y 75 milímetros en buena parte de la región, con los mayores acumulados en zonas del centro y el norte. La siguiente semana (hasta el 9 de diciembre) se darán las lluvias más importantes en el norte del país, mientras que la mayoría del centro de la Argentina y el sur del área agrícola concentrarían pocos milímetros.

De acuerdo al informe elaborado por el especialista en agroclimatología Eduardo Sierra, desde este jueves 26 al miércoles 2 se completará el paso de un frente que dejará algunas lluvias y provocará un descenso de las temperaturas en gran parte del área agrícola.

Se esperan “temperaturas mínimas por debajo de lo normal, con riesgo de heladas en las zonas serranas y cordilleranas del oeste y en las serranías bonaerenses”, explicó la entidad. Las mínimas se ubicarían entre 10 y 15 grados, mientras que en gran parte de la provincia de Buenos Aires oscilarán entre 5 y 10 grados.

Incluso, en las serranías bonaerenses podrían registrarse temperaturas inferiores a los 5 grados, con riesgo de heladas localizadas. El informe también prevé estos fenómenos en sectores del oeste del NOA y Cuyo.

Se consolidan las altas temperaturas

Las temperaturas máximas serán entre 30 y 35 grados en la mayor parte de la región pampeana, pero en el norte y oeste podría ascender a más de 35. Por su parte, el sudeste bonaerense espera un termómetro de entre 25 y 30. Sin embargo, el calor más intenso se registrará hacia el norte del país, con máximas que podrían llegar a los 45 grados.

En las zonas cercanas a la Costa Atlántica, la entrada de vientos marítimos permitirá mantener registros más próximos a los habituales para esta época del año.

Las lluvias vuelven con intensidad

En cuanto a las lluvias, el informe de la Bolsa de Cereales anticipó el paso de un frente de tormenta que provocará “lluvias con una distribución muy desigual, alternándose franjas con gran actividad, con otras de baja actividad”. Hay una amplia zona que recibirá precipitaciones de entre 10 y 75 milímetros, que abarcarán la mayor parte de la región pampeana, el este y el centro del NOA, la región del Chaco y la Mesopotamia.

A pesar de ello, los mayores acumulados se registrarían en sectores específicos. “El noroeste del NOA, el norte y el centro de la Región Pampeana y el sudeste del Paraguay observarán focos de tormentas con precipitaciones superiores a 100 y 150 mm”, precisó la entidad.

En cambio, el sur de la región pampeana, el oeste del NOA y el oeste de Cuyo esperan precipitaciones inferiores a los 10 milímetros.

¿Qué se espera del 3 al 9 de diciembre?

El pronóstico anticipó que habrá una disminución de las lluvias en buena parte del centro del área agrícola, mientras que las tormentas más importantes se concentrarían en el norte del país. Se esperan focos de tormentas sobre el centro del NOA, el este de la Región del Chaco y el norte de la Mesopotamia.

Las tormentas también podrían dejar acumulados superiores a los 100 milímetros en el noroeste del NOA, el sudeste de la región del Chaco, el sur de Misiones y el norte de Corrientes. En cuanto a las temperaturas, la segunda semana iniciará con un nuevo descenso térmico.

“La perspectiva comenzará con la entrada de una masa de aire frío”, señaló el informe. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre 10 y 15 grados en la mayor parte de la región pampeana, mientras que en el norte y el oeste superarán los 15 grados. En el sudeste de la región se esperan registros de entre 5 y 10 grados, con riesgo de heladas localizadas.

Por último, el norte y el oeste de la región pampeana se esperan máximas superiores a los 30 grados, con algunos sectores que podrían superar los 35 y 40 grados. Y en el sudeste de la región, las máximas serán entre 25 y 30 grados.