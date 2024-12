Horror en Tucumán: estaba desaparecida y su padre halló su cuerpo en la casa de su tío

Karen Rodríguez era una estudiante de 22 años que se encontraba desaparecida desde el pasado lunes en Tucumán y tras casi una semana, su padre la halló muerta en el fondo de la casa de su tío. El principal sospechoso del femicidio fue detenido en la terminal de ómnibus de La Rioja. El padre llegó a la casa solo por un mensaje y las denuncias de los vecinos que encendió las alertas.

El hallazgo fue en el marco de la intensa búsqueda por parte de familiares y la Policía local, cuando el padre de la joven se dirigió a la casa de su familiar y halló en el fondo de la casa de su tío los restos de la chica. El hombre llegó a ese domicilio luego de recibir un mensaje de texto en el que le decían que había visto a su hija cuando ingresaba a la casa de su tío, en el barrio Cristo Rey, de Concepción. Con esa información, se dirigió al domicilio y como no había nadie en su interior, ingresó por sus propios medios y, luego de recorrer cada rincón de la finca, notó algo sospechoso en el patio.

“En el fondo observé una chapa que estaba sobre una tierra removida. Era una fosa. Entonces comencé desesperado a abrirla con mis manos. Ahí estaba Karen. No dudé en reconocerla”, detalló.Tras el hallazgo, personal de la División Científica y de Investigación del Ministerio Fiscal y de Criminalística de la Regional Sur llegó al lugar y realizó las pericias correspondientes. Momentos antes, los vecinos de la zona habían denunciado un olor nauseabundo de la casa del tío de Karen.

En este marco, el tío de la joven se convirtió en el principal sospechoso del femicidio, por lo que el fiscal Miguel Varela, del Centro Judicial de Concepción, ordenó la inmediata detención de M.B., de 34 años. Finalmente, horas después, fue detenido en la terminal de ómnibus de la ciudad de La Rioja, a la cual había arribado a bordo de un micro de larga distancia que tomó para emprender su frustrada huida.

“Esta persona tendría pedido de captura por un supuesto hecho de femicidio y robo. Por lo que mediante tareas de inteligencia y análisis de material fílmico se logra la aprehensión del mismo, en las instalaciones de la terminal de ómnibus de nuestra Capital; siendo trasladado a la Dirección General de Investigaciones a los fines de continuar con los diligenciamientos correspondientes”, detallaron desde la Policía de La Rioja.

Por su parte, el papá de la víctima alertó sobre la posible complicidad de su cuñada. “Ella en todo momento trató de desviar mis sospechas de que su ex pareja algo sabía de mi hija. Habíamos estado en la casa que ella dejó y decía que ahí no había nada, No puedo creer que mi propia familia esté involucrada en esto”, cerró.

La desaparición y femicidio en Tucumán

Karen era buscada desde el pasado 9 de diciembre. La joven salió de su casa y le dijo a su padre que volvía enseguida, pero nunca volvió. Ante su ausencia, el hombre avisó a la Policía local y simultáneamente, comenzó una búsqueda por sus propios medios. "El lunes a las 23 llegó del centro, tomó una campera y me dijo: ‘Pa, ya vuelvo’. No volvió a dormir y eso me preocupó. Entonces comencé a enviarle mensajes por WhatsApp que no eran tildados como recibidos. Nunca me contestó”, detalló a La Gaceta.

“(Karen) Estaba en el último curso del secundario en un colegio privado. Tenía que rendir un par de materias y quería capacitarse como enfermera. Era una gran amiga. Desde que desapareció, todas nos abocamos a tratar de ubicarla. Este final nos llena de angustia”, agregó una amiga de Karen, en diálogo con el medio tucumano.