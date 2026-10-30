Por qué el femicidio de Micaela García enfrenta un nuevo juicio: declara el condenado a perpetua

El femicidio de Micaela García vuelve a los tribunales de Gualeguay con una pregunta que quedó abierta en el primer debate: ¿tuvo Néstor Pavón un rol de coautor en el crimen? Para responderla, Sebastián Wagner, el hombre condenado a prisión perpetua por el abuso sexual y el homicidio de la joven, declara este viernes como testigo ante los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali. Su testimonio es considerado clave para reconstruir qué hizo Pavón en las horas previas y posteriores al ataque.

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Qué pasó en el primer juicio

Wagner fue condenado en 2017 a prisión perpetua tras ser encontrado culpable de abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género. En ese mismo debate, Pavón recibió una pena de cinco años de cárcel por encubrimiento, una figura que la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró insuficiente y por eso ordenó que se hiciera un nuevo juicio. A casi diez años del femicidio, el objetivo ahora es determinar si Pavón participó del crimen como coautor y no solo como encubridor.

Los testigos que ya declararon

La primera audiencia se realizó este jueves y por la sala pasaron personas que conocían a Micaela y que tuvieron un rol en la investigación. Declaró Andrea, la mamá de la víctima; Carla Churruarin, con quien Micaela compartía departamento al momento del femicidio; Jessica Troncoso, amiga y compañera del profesorado; y Ricardo Galeano, el policía que ubicó el auto en el que fue trasladada la joven. Sus testimonios apuntaron a reconstruir los movimientos de la víctima y a establecer el grado de participación de los acusados.

Mientras se desarrollaba la audiencia, en las afueras del tribunal se llevó a cabo una movilización para acompañar a los familiares de Micaela y continuar con el pedido de justicia. La presencia de vecinos y organizaciones sociales se repitió en ambas jornadas y se convirtió en un recordatorio de que el caso sigue teniendo un fuerte impacto en la comunidad de Gualeguay y en todo el país.

Por qué importa la declaración de Wagner

La palabra de Wagner frente a los jueces puede ser determinante para establecer si Pavón tuvo una participación activa en el crimen o si su rol se limitó al encubrimiento. El condenado a perpetua ya cumplió una década en prisión y su testimonio, aunque cuestionado por su propia condena, es una de las pocas fuentes directas sobre lo que ocurrió aquella noche. El tribunal deberá evaluar su credibilidad y cruzarla con las pruebas reunidas en la investigación para decidir si Pavón debe responder por coautoría. La decisión que se tome en este nuevo juicio podría modificar la pena del único acusado que hasta ahora había quedado al margen de la condena por femicidio.