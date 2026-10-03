Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua por su participación en el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia luego de permanecer 12 días en huelga de hambre. El exdirigente social inició la medida el 20 de septiembre y durante la protesta, dejó de ingerir alimentos y en un momento también líquidos.

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Sena comenzó la huelga de hambre hace casi tres semanas mientras permanece detenido en el Complejo Penitenciario Provincial N°1 de Resistencia. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la medida está vinculada a su reclamo para acceder a la prisión domiciliaria y a cuestionamientos sobre las condiciones en las que recibe atención médica dentro del penal.

Durante los días de protesta, Sena habría dejado de consumir alimentos y posteriormente, también líquidos. Según declaraciones de su entorno, perdió alrededor de siete kilos desde el inicio de la medida.

La situación derivó en una descompensación que hizo necesaria su atención médica. Primero dentro del establecimiento penitenciario y luego fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando para ser evaluado y estabilizado.

Los reclamos de Sena por su estado de salud

El traslado al hospital se produjo en medio de varios planteos realizados por Sena ante la Justicia. En sus presentaciones pidió que se modifiquen sus condiciones de alojamiento y que se garantice la continuidad de sus controles y tratamientos.

El exdirigente social solicitó ser trasladado al Área de Prevención del mismo complejo penitenciario o a otro sector que resulte adecuado para su situación.

También reclamó controles médicos, medicación, alimentación acorde con sus necesidades y seguimiento profesional. Entre los pedidos realizados recientemente se encuentra además una consulta urgente con un especialista en Traumatología del Hospital Perrando por fuertes dolores en las piernas. Sena también solicitó atención en las áreas de Otorrinolaringología, Diabetes y Nutrición.

En otra presentación, incorporó historias clínicas, estudios, informes médicos y recetas. Allí sostuvo que padece diabetes tipo 2 desde hace más de 12 años y mencionó otros problemas de salud que, según afirmó, requieren seguimiento y tratamiento.