Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 6 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no tiene pagos programados para hoy, viernes 6 de noviembre. Por eso, los jubilados, pensionados y titulares de la AUH que consultan cuándo cobro deben saber que el calendario permanece en pausa para esta jornada.

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No hay acreditaciones ni terminaciones de DNI convocadas a cobrar prestaciones en el día de la fecha.

El organismo retomará las acreditaciones según el cronograma vigente; conviene revisar Mi ANSES para confirmar cada caso.

Sin pagos programados

Para hoy no se registran pagos de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, SUAF, PNC ni desempleo. Por lo tanto, no hay DNI alcanzados por una fecha de cobro en esta jornada.