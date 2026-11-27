ANSES define hoy, viernes 27 de noviembre, quiénes cobran sus prestaciones. Los jubilados con haberes que superan el mínimo y los beneficiarios de la prestación por desempleo tienen acreditación según la terminación del DNI. Si te preguntás cuando cobro, esta es la información de ANSES para hoy: la AUH no registra pagos en la fecha.

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El calendario de pagos de ANSES para este viernes no incluye a la Asignación Universal por Hijo. Las acreditaciones del día se concentran en jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y en la prestación por desempleo.

Para cobrar, los beneficiarios deben concurrir a la sucursal bancaria o utilizar el canal de pago habitual. La acreditación puede demorar algunas horas dentro del día asignado.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 6 y 7:

DNI terminado en 6 : viernes 27 de noviembre .

: . DNI terminado en 7: viernes 27 de noviembre.

El bono extraordinario de $70.000 corresponde completo hasta el haber mínimo de $444.158 y es proporcional entre ese monto y $514.158; por encima de ese tope no se paga.

Prestación por desempleo

También cobran hoy los beneficiarios de la prestación por desempleo con DNI terminado en 4 y 5:

DNI terminado en 4 : viernes 27 de noviembre .

: . DNI terminado en 5: viernes 27 de noviembre.

El calendario no informa un monto fijo para esta prestación; el detalle figura en Mi ANSES.

AUH y otras prestaciones sin pagos hoy

La AUH no tiene acreditaciones este viernes 27 de noviembre. Tampoco hay pagos programados para AUE, SUAF, PUAM ni PNC en la fecha.

Asignaciones con ventana vigente hoy

Dentro de las prestaciones que no se escalonan por DNI, hoy continúan disponibles las Asignaciones de Pago Único, la Asignación por Maternidad y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. No tienen una terminación de DNI asignada para esta jornada.