Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 21 de octubre

ANSES confirmó el calendario de pagos para este miércoles 21 de octubre y responde la consulta habitual sobre cuando cobro: los jubilados y los titulares de la AUH deben revisar la terminación de su DNI para saber si les corresponde cobrar hoy. La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló qué prestaciones se acreditan en la fecha y quiénes son los beneficiarios.

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El cronograma de ANSES se organiza por el último número del DNI, por lo que no todos los beneficiarios cobran el mismo día. Para esta jornada, las acreditaciones alcanzan a titulares de jubilaciones y pensiones mínimas, PUAM, AUH, AUE y SUAF.

A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy, con los montos y el bono extraordinario que corresponde a cada prestación.

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)

Hoy cobran los jubilados y pensionados cuyo DNI termina en 8. El haber mínimo es de $435.749 y, con el bono extraordinario de $70.000, el total asciende a $505.749.

DNI terminado en 8: cobran hoy.

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor se acredita para DNI terminado en 8. El monto es de $348.599 más el bono de $70.000, por lo que el total llega a $418.599.

DNI terminado en 8: cobran hoy.

AUH

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 8 cobran hoy. El monto es de $156.588 por hijo; ANSES deposita el 80% (aproximadamente $125.270) y retiene el 20% restante. Además, se acredita la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

DNI terminado en 8: AUH.

AUE

La Asignación por Embarazo se paga hoy a las beneficiarias con DNI terminado en 7.

DNI terminado en 7: AUE.

SUAF

Las asignaciones familiares para trabajadores registrados (SUAF) se acreditan hoy para DNI terminado en 8.

DNI terminado en 8: SUAF.

El resto de las prestaciones no tiene pagos programados para hoy.