La ANSES confirmó quiénes cobran hoy, miércoles 18 de noviembre, dentro del calendario de pagos de noviembre 2026. La información responde a la consulta de jubilados, pensionados y titulares de la AUH sobre 'cuando cobro' según la terminación del DNI.

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Hoy hay acreditaciones para titulares de jubilaciones y pensiones de haber mínimo, PUAM, AUH, AUE, Asignación Prenatal y SUAF. No hay pagos programados para haberes que superan el mínimo, Pensiones No Contributivas ni prestación por desempleo en esta fecha.

El cronograma se ordena por el último número del DNI. A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy y los montos principales que se acreditan con cada prestación.

Jubilaciones y pensiones de haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados con DNI terminado en 7.

Haber mínimo: $444.158 .

. Bono extraordinario: $70.000 .

. Total para la mínima: $514.158.

PUAM

Cobran hoy los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor con DNI terminado en 7.

Monto: $355.327 .

. Bono extraordinario: $70.000.

AUH

Cobran hoy los titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 5.

Monto general: $159.611 por hijo.

por hijo. Se deposita el 80%: ~$127.689 .

. El 20% restante queda sujeto a los controles de salud y escolaridad.

Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

AUE

Cobran hoy los titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 5. El monto surge de la liquidación informada en Mi ANSES.

Asignación Prenatal

Cobran hoy los titulares de la Asignación Prenatal del SUAF con DNI terminado en 8 y 9. El monto corresponde a la liquidación de cada legajo.

SUAF

Cobran hoy los trabajadores registrados con asignaciones familiares del SUAF y DNI terminado en 5. El monto se informa en la liquidación de cada asignación familiar.

Otras asignaciones con pago habilitado

Hoy también pueden acreditarse las Asignaciones de Pago Único, la Asignación por Maternidad y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI, según la liquidación de cada beneficiario.