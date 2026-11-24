ANSES paga este martes 24 de noviembre a un grupo acotado de beneficiarios. La jornada está marcada por las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y por las asignaciones que se liquidan según DNI. Para jubilados, pensionados y titulares de la AUH que siguen el calendario para saber cuando cobro, esta es la información del día.

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El calendario de ANSES no tiene hoy acreditaciones para las jubilaciones y pensiones de haber mínimo, la PUAM, las Pensiones No Contributivas ni la prestación por desempleo. El foco está en los haberes que superan el haber mínimo y en la AUH, la AUE y el SUAF con DNI terminado en 8.

A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy, prestación por prestación y según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0 y 1.

DNI terminado en 0 : cobra hoy.

: cobra hoy. DNI terminado en 1 : cobra hoy.

: cobra hoy. Bono extraordinario: $70.000, proporcional entre el haber mínimo de $444.158 y el tope de $514.158. Por encima de ese monto no corresponde.

AUH

Hoy cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 8.

DNI terminado en 8 : cobra hoy.

: cobra hoy. Monto general: $159.611 por hijo. ANSES deposita el 80% (aproximadamente $127.689 ) y retiene el 20% hasta la acreditación de controles.

por hijo. ANSES deposita el (aproximadamente ) y retiene el hasta la acreditación de controles. Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

con un hijo, con dos y con tres o más. Complemento Leche del Plan 1000 Días: verificar monto en Mi ANSES.

Asignación por Embarazo (AUE)

Hoy cobran las beneficiarias de la AUE con DNI terminado en 8.

DNI terminado en 8: cobra hoy.

SUAF

Hoy cobran los trabajadores registrados con asignaciones familiares del SUAF y DNI terminado en 8.

DNI terminado en 8: cobra hoy.

No hay pagos hoy para jubilaciones mínimas, PUAM, Pensiones No Contributivas, Asignación Prenatal ni desempleo.