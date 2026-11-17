ANSES define el calendario de pagos de este martes 17 de noviembre y los jubilados, pensionados y titulares de la AUH tienen una consulta central: cuando cobro cada prestación según la terminación del DNI. La jornada tiene acreditaciones para haberes mínimos, PUAM, asignaciones familiares y embarazo.

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El cronograma oficial indica que hoy no cobran todas las prestaciones: sólo determinadas terminaciones de DNI acceden al depósito. Para evitar errores, conviene revisar la liquidación en Mi ANSES y recordar que la acreditación bancaria puede demorar algunas horas dentro del día asignado.

El pago del día se concentra en jubilaciones y pensiones de haber mínimo, PUAM, AUH, AUE, SUAF y Asignación Prenatal. Los montos incluyen el haber actualizado y, en los casos que corresponden, el bono extraordinario.

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)

Este martes 17 de noviembre cobran los jubilados y pensionados con DNI terminado en 6 que perciben hasta el haber mínimo.

Haber mínimo: $444.158 .

. Bono extraordinario: $70.000 .

. Total para quienes cobran la mínima: $514.158.

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se acredita hoy para DNI terminado en 6.

Monto PUAM: $355.327 .

. Bono extraordinario: $70.000, que corresponde completo a este sector.

AUH

Hoy cobran la Asignación Universal por Hijo los beneficiarios con DNI terminado en 4.

AUH general: $159.611 por hijo.

por hijo. ANSES deposita el 80% (aproximadamente $127.689 ) y retiene el 20% hasta la acreditación de controles, salvo verificación automática.

(aproximadamente ) y retiene el hasta la acreditación de controles, salvo verificación automática. Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

Asignación por Embarazo (AUE)

La AUE se paga hoy para DNI terminado en 4.

SUAF: asignaciones familiares

Los trabajadores registrados con asignaciones familiares del SUAF cobran hoy si su DNI termina en 4.

Asignación Prenatal (SUAF)

La Asignación Prenatal se acredita hoy para DNI terminados en 6 y 7.