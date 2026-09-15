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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 15 de septiembre

ANSES: hoy cobran jubilaciones mínima y PUAM DNI 5; AUH y SUAF DNI 5; AUE DNI 3; Prenatal DNI 6 y 7. Montos y bonos.

15 de septiembre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 15 de septiembre

ANSES dio a conocer el calendario de pagos para hoy, martes 15 de septiembre de 2026. Los jubilados, pensionados y titulares de la AUH tienen que saber cuando cobro según la terminación del DNI. La acreditación se realiza en las sucursales bancarias correspondientes y puede demorar algunas horas dentro del día asignado.

Para esta jornada, el organismo previsional confirmó pagos para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, PUAM, AUH, AUE, Prenatal y SUAF. No hay acreditaciones para Pensiones No Contributivas, desempleo Plan 1 ni para los haberes que superan el mínimo.

Jubilaciones y pensiones (hasta el haber mínimo)

Cobran los beneficiarios con DNI terminado en 5. El haber mínimo es de $428.633 y, con el bono extraordinario de $70.000, el total asciende a $498.633.

  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor se paga a los DNI terminados en 5. El monto es de $342.873 más el bono de $70.000, por lo que el total es de $412.873.

  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

AUH

La Asignación Universal por Hijo corresponde a los DNI terminados en 5. El monto general es de aproximadamente $154.031 por hijo, pero ANSES deposita el 80% (~$123.225) y retiene el 20% restante para la Libreta AUH.

  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
  • Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

AUE (Asignación por Embarazo)

La Asignación por Embarazo se acredita para los DNI terminados en 3.

  • DNI terminado en 3: martes 15 de septiembre.

Asignación Prenatal (SUAF)

La Asignación Prenatal se paga a los DNI terminados en 6 y 7.

  • DNI terminado en 6: martes 15 de septiembre.
  • DNI terminado en 7: martes 15 de septiembre.

SUAF (Asignaciones familiares)

Los trabajadores registrados con asignaciones familiares cobran si su DNI termina en 5.

  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

Para consultar el detalle exacto de la liquidación, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ante cualquier falta de acreditación, está disponible la línea gratuita 130 o el turno en una oficina.

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