Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 10 de noviembre

ANSES no tiene pagos programados para hoy, martes 10 de noviembre, para ninguna de sus prestaciones. La consulta que más se repite entre los jubilados y entre quienes cobran la AUH es "¿cuándo cobro?", y la respuesta oficial para esta jornada es una sola: no hay acreditaciones ni beneficiarios citados a cobrar en las entidades bancarias.

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El calendario de noviembre quedó corrido porque el lunes 9 y el martes 10 fueron declarados feriados por la visita del papa León XIV. Por esa razón ANSES no escalona pagos por terminación de DNI en estas dos jornadas, y el cronograma de todas las líneas de pago queda en pausa hasta la reanudación de la actividad administrativa y bancaria.

Quienes necesiten confirmar su situación pueden consultar la liquidación en Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o comunicarse al 130, la línea gratuita del organismo. Los montos y los bonos vigentes se acreditan de forma automática junto con el haber, sin trámites adicionales y sin intermediarios.

Calendario en pausa: sin acreditaciones este martes

Ninguna de las prestaciones que paga ANSES registra beneficiarios con cobro asignado para el día de hoy:

Jubilaciones y pensiones — tanto las que no superan el haber mínimo como las que lo superan: sin pagos hoy .

. PUAM — Pensión Universal para el Adulto Mayor: sin pagos hoy .

. AUH — Asignación Universal por Hijo y AUE — Asignación por Embarazo: sin pagos hoy .

. Asignación Prenatal y SUAF — asignaciones familiares de trabajadores registrados: sin pagos hoy .

. PNC — Pensiones No Contributivas: sin pagos hoy .

. Prestación por Desempleo: sin pagos hoy.

El cronograma se retoma una vez finalizado el feriado, con el orden habitual por terminación de DNI que publica ANSES para cada prestación.